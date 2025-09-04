Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, когда румынский новичок начнет тренировки в Динамо
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 11:50 |
Стало известно, когда румынский новичок начнет тренировки в Динамо

Первой тренировке будет предшествовать медицинский осмотр

04 сентября 2025, 11:50 |
Стало известно, когда румынский новичок начнет тренировки в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Новичок киевского «Динамо» Владислав Бленуце, который в конце летнего трансферного периода был зарегистрирован украинским клубом, в четверг, 4 сентября, должен пройти медосмотр.

Как сообщил Sport.ua агент Аркадий Запорожану, который был привлечен к трансферу экс-форварда румынского ФК «Университета» (Крайова), в пятницу этот футболист впервые примет участие в тренировке с командой Александра Шовковского.

«Сбылось. Трансфер игрока молодежной сборной Румынии Бленуце состоялся буквально «на флажке» закрытия заявки в еврокубки. Как будто Влад успел забить победный мяч на 120-й минуте овертайма. Так что теперь пусть он порадует нас многими голами в цветах киевского «Динамо» и в экипировке сборной Румынии на чемпионате мира 2026 года в США», – сказал Запорожану.

Динамо Киев трансферы Университатя Крайова трансферы УПЛ Владислав Бленуце
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
