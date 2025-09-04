Букмекеры оценили шансы Украины выйти на чемпионат мира

Сборная Украины начинает свой путь на Чемпионат мира-2026. В первом матче команда Сергея Реброва встретится с фаворитом группы — Францией. Вместе с Favbet разбираемся, каковы шансы Украины пробиться напрямую на мундиаль или хотя бы попасть в плей-офф.

История выступлений Украины на ЧМ

Сборная Украины четыре раза играла на чемпионате Европы, а вот на чемпионате мира лишь один раз — в 2006 году. Выход в четвертьфинал того турнира до сих пор считается наивысшим достижением украинского футбола.

С тех пор прошло почти 20 лет, и «жёлто-синие» каждый раз останавливались в шаге от выхода на мундиаль. Обычно Украина занимала второе место в группе, но затем вылетала в плей-офф. Так было 5 раз:

1997 — Хорватия

2001 — Германия

2009 — Греция

2013 — Франция

2022 — Уэльс

Новый формат ЧМ-2026

Следующий чемпионат будет первым, где вместо 32 команд сыграют сразу 48. Казалось бы, шансы попасть на турнир должны вырасти, но Европа получила лишь 3 дополнительных квоты. Всего от УЕФА на мундиале будут представлены 16 команд.

Схема такая: 12 победителей групп напрямую выходят на чемпионат мира, а ещё 4 места будут разыграны в мини-турнире плей-офф среди команд, занявших вторые места, и нескольких участников Лиги наций.

Группа D: Франция вне конкуренции, Украина борется с Исландией

Украина попала в группу D вместе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Неудивительно, что эксперты Favbet считают французов явными фаворитами квартета. Действующие вице-чемпионы мира имеют в своём составе Мбаппе, Дембеле, Дуе, Олисе и других суперзвёзд европейского футбола. Коэффициент на их победу в группе — 1.15, то есть вероятность более 80%.

Украина — второй фаворит, но с большим отставанием от Франции. На победу Украины в группе коэффициент 7.5, то есть примерно 12%. Хочется верить в чудо, тем более что наша команда не раз успешно играла с французами: в 2021 дважды сыграли вничью — 1:1.

Но если быть реалистами, то скорее всего Украину ждёт борьба за второе место с Исландией. В этом противостоянии фаворитом выглядит уже наша команда: на то, что Украина попадёт в топ-2, Favbet даёт коэффициент 1.35, а на Исландию гораздо выше — 3.3. Азербайджан может преподнести сюрприз, но в целом считается аутсайдером группы.

Решающие матчи: без права на ошибку

Как бы то ни было, турнир короткий — всего 6 матчей, — и каждая игра может стать решающей. Уже 5 сентября в Польше команда Реброва проверит свои амбиции против Франции. А уже 9 сентября «жёлто-синие» сыграют с Азербайджаном в гостях, и там обязательно нужно брать 3 очка, без вариантов. Украинский футбол сейчас переживает не лучшие времена, но в национальную сборную мы будем верить до конца. Сделать прогноз на ближайшие матчи сборной Украины уже сейчас можно на сайте Favbet и в приложениях.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.