Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 05:49 |
622
1

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»

Президент «Ингульца» выступил с заявлением

ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент Ингульца Александр Поворознюк заявил, что готов любому подарить клуб, но есть всего одно условие.

«Учитывая отношение футбольных чиновников к нашей команде, не хочется ничем заниматься.

Я готов подарить Ингулец, но при одном условии – чтобы они продолжали играть в Петрово, чтобы дети видели футбол и могли заниматься здесь», – сказал Поворознюк в эфире собственного ютуб-канала.

Ингулец занимает четвертое место в Первой лиге с восемью очками в четырех матчах.

Александр Поворознюк Ингулец Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Dfs2262ar
а как же расскажу о гордоне? где єта рубрика днлась?
