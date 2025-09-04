Украина. Премьер лига04 сентября 2025, 05:49 |
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Президент «Ингульца» выступил с заявлением
Президент Ингульца Александр Поворознюк заявил, что готов любому подарить клуб, но есть всего одно условие.
«Учитывая отношение футбольных чиновников к нашей команде, не хочется ничем заниматься.
Я готов подарить Ингулец, но при одном условии – чтобы они продолжали играть в Петрово, чтобы дети видели футбол и могли заниматься здесь», – сказал Поворознюк в эфире собственного ютуб-канала.
Ингулец занимает четвертое место в Первой лиге с восемью очками в четырех матчах.
а как же расскажу о гордоне? где єта рубрика днлась?
