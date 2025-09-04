Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»

Президент Ингульца Александр Поворознюк заявил, что готов любому подарить клуб, но есть всего одно условие.

«Учитывая отношение футбольных чиновников к нашей команде, не хочется ничем заниматься.

Я готов подарить Ингулец, но при одном условии – чтобы они продолжали играть в Петрово, чтобы дети видели футбол и могли заниматься здесь», – сказал Поворознюк в эфире собственного ютуб-канала.

Ингулец занимает четвертое место в Первой лиге с восемью очками в четырех матчах.