04 сентября 2025, 01:49
ВИДЕО. Ванат назвал топ-5 украинских футболистов по своей версии

Форвард совершил трансфер из киевского «Динамо» в испанскую «Жирону»

ВИДЕО. Ванат назвал топ-5 украинских футболистов по своей версии
ФК Жирона. Владислав Ванат

Нападающий Владислав Ванат назвал топ-5 лучших украинских игроков по своей версии.

Ванат на днях совершил трансфер из киевского «Динамо» в испанский клуб «Жирона».

Топ-5 лучших украинских игроков (версия Владислава Ваната)

  • Вратарь: Александр Шовковский
  • Защитник: Илья Забарный
  • Полузащитник: Тарас Степаненко
  • Нападающие: Сергей Ребров и Андрей Шевченко

ВИДЕО. Ванат назвал топ-5 украинских футболистов по своей версии

Николай Степанов
