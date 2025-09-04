Украина. Премьер лига04 сентября 2025, 01:49 | Обновлено 04 сентября 2025, 02:01
ВИДЕО. Ванат назвал топ-5 украинских футболистов по своей версии
Форвард совершил трансфер из киевского «Динамо» в испанскую «Жирону»
Нападающий Владислав Ванат назвал топ-5 лучших украинских игроков по своей версии.
Ванат на днях совершил трансфер из киевского «Динамо» в испанский клуб «Жирона».
Топ-5 лучших украинских игроков (версия Владислава Ваната)
- Вратарь: Александр Шовковский
- Защитник: Илья Забарный
- Полузащитник: Тарас Степаненко
- Нападающие: Сергей Ребров и Андрей Шевченко
