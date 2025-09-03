ВАНАТ: «Кажется, что после сборной мне ехать в Киев. А уже не надо»

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат в лагере национальной команды рассказал о своем трансфере из киевского Динамо в испанскую Жирону.

– Как появился вариант с Жироной?

– Мои агенты позвонили и сказали, что есть возможность перейти в эту команду. Сначала я даже не поверил, но потом, когда это больше раскручивалось, понял, что всё возможно.

– Как себя чувствуешь, ведь ты уже не игрок Динамо, а Жироны?

– Если честно, до сих пор не верю в это. Кажется, что после сборов мне нужно будет ехать в Киев, а уже не нужно. И грустно, и радостно одновременно.

– Как тренерский штаб встретил тебя в сборной?

– Поздоровались. Сергей Ребров сказал, что наконец увидит, как я улыбаюсь. Наверное, до этого не видел, но я и так улыбался.

– Изменилась ли самооценка на поле?

– Да, даже на тренировке чувствуешь, что ты игрок европейского клуба. Другое отношение к себе на футбольном поле. Уверенность в себе выросла.

– Ты уже общался с украинцами в Жироне?

– Да, перед переходом переписывался с Виктором Цыганковым. Он дал положительный отзыв, показал своё место в раздевалке и сказал: «Скоро здесь будут твои инициалы».

– Как смотришь на ближайшего соперника сборной Франции?

– Это сильная команда, наверное, лучшая по подбору игроков в мире. Нужно выходить и играть против них на максимум, потому что ради таких матчей мы работаем с детства.

– Что нужно сделать, чтобы сбор был успешным?

– Само собой, выиграть эти два матча, и на следующем сборе будет легче приезжать сюда.

ВИДЕО. Интервью Георгия Судакова и Владислава Ваната в лагере сборной Украины