Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ

Житомирское Полесье довольно слабо начало новое сезон Украинской Премьер-лиги, потерпев несколько неожиданных поражений под руководством нового тренерского штаба, что породило слухи о возможной отставке Руслана Ротаня.

Как стало известно Sport.ua, президент житомирских «волков» Геннадий Буткевич даже не задумывается о потенциальной смене тренерского штаба. Функционер верит в тренерский талант Руслана Ротаня и его тренерского штаба.

Буткевич, как уже было известно, больше жалуется на сложный график игр житомирского клуба, выступавших в квалификации Лиги конференций. Владелец «волков» верит, что результаты команды в УПЛ станут значительно лучше, если будет время не нормальное восстановление.

В нынешнем сезоне «Полесье» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, имея дыша три зачетных пункта после 4 сыгранных матчей. После международной паузы подопечные Руслана Ротаня сыграют против криворожского «Кривбасса».