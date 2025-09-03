«Ужасная ночь». Отец Хименеса рассказал, как сорвался обмен Довбика в Милан

Кристиан Хименес, отец нападающего «Милана» Сантьяго Хименеса, рассказал, как его сына хотели обменять в «Рому» на украинского нападающего Артема Довбика.

«Сначала мы многое слышали. Затем, в пятницу, когда Сантьяго вышел на матч с «Лечче», мы услышали заявление спортивного директора «Милана» и начали понимать, что происходит. Но до этого мы не понимали, что происходит. Он был игроком стартового состава, а клуб хотел его продать.

Все было очень запутанно. Агент Сантьяго всегда был на связи с клубом. У «Милана» была возможность осуществить этот обмен, но с сыном никто не консультировался по этому поводу. Ходили слухи, но на самом деле Хименес является игроком «Милана», у него есть контракт, и в понедельник утром все стороны встретились и решили, что Сантьяго останется.

Они настаивали на обмене, но он так и не был подтвержден. Мне было очень плохо. Это была ужасная ночь. Я не спал», - сказал Хименес-старший в интервью Claro Sports.

Ранее Гасперини подтвердил, что хотел избавиться от Довбика.