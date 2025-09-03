Кунья и Холанд лидируют в АПЛ по количеству ударов в створ ворот

После трех сыгранных туров АПЛ Матеус Кунья и Эрлинг Холанд лидируют по количеству ударов в створ ворот соперников (по 5).

Эффективность этих ударов совершенно разная. Если Кунья не забил еще ни одного гола в сезоне, то на счету Эрлинга уже 3 забитых мяча, что позволяет ему быть лучшим бомбардиром АПЛ сезона 2025/26.

Кроме Матеуса Куньи, в десятку лучших в этом рейтинге входит еще один новичок «Манчестер Юнайтед» – Брайан Мбемо, в активе которого 4 удара в створ ворот соперников.

Количество ударов в створ ворот после трех туров АПЛ сезона 2025/26