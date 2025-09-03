Англия03 сентября 2025, 21:39 |
117
0
Кунья и Холанд лидируют в АПЛ по количеству ударов в створ ворот
Эффективность ударов у игроков совершенно разная
После трех сыгранных туров АПЛ Матеус Кунья и Эрлинг Холанд лидируют по количеству ударов в створ ворот соперников (по 5).
Эффективность этих ударов совершенно разная. Если Кунья не забил еще ни одного гола в сезоне, то на счету Эрлинга уже 3 забитых мяча, что позволяет ему быть лучшим бомбардиром АПЛ сезона 2025/26.
Кроме Матеуса Куньи, в десятку лучших в этом рейтинге входит еще один новичок «Манчестер Юнайтед» – Брайан Мбемо, в активе которого 4 удара в створ ворот соперников.
Количество ударов в створ ворот после трех туров АПЛ сезона 2025/26
- 5 – Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед)
- 5 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 4 – Каллум Уилсон (Вест Хэм)
- 4 – Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас)
- 4 – Лукас Пакета (Вест Хэм)
- 4 – Антуан Сенье (Борнмут)
- 4 – Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед)
- 3 – Уилсон Исидор (Сандерленд)
- 3 – Энтони Гордон (Ньюкасл)
- 3 – Йорген Странд Ларсен (Вулверхэмптон)
