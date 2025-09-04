«Плохие новости для него». Крапивцов может потерять место в Жироне

До завершения трансферного окна Жирона подписала опытного хорватского вратаря Доминика Ливаковича.

Это случилось после травмы третьей кипера Хуана Карлоса, однако испанские СМИ сообщают, что новичок пришел не на место Карлоса, а будет конкурировать за позицию первого номера.

Основной вратарь Пауло Гассанига уже в первом туре получил красную карточку, а украинский вратарь Владислав Крапивцов действовал не всегда уверенно и во втором туре пропустил пять голов.

В материале издания AS отметили, что приход Ливаковича – «плохая новость для Крапивцова», который может потерять игровые минуты.