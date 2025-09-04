Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Плохие новости для него». Крапивцов может потерять место в Жироне
Испания
04 сентября 2025, 18:59 | Обновлено 04 сентября 2025, 19:30
1033
0

«Плохие новости для него». Крапивцов может потерять место в Жироне

Клуб подписал Ливаковича

04 сентября 2025, 18:59 | Обновлено 04 сентября 2025, 19:30
1033
0
«Плохие новости для него». Крапивцов может потерять место в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

До завершения трансферного окна Жирона подписала опытного хорватского вратаря Доминика Ливаковича.

Это случилось после травмы третьей кипера Хуана Карлоса, однако испанские СМИ сообщают, что новичок пришел не на место Карлоса, а будет конкурировать за позицию первого номера.

Основной вратарь Пауло Гассанига уже в первом туре получил красную карточку, а украинский вратарь Владислав Крапивцов действовал не всегда уверенно и во втором туре пропустил пять голов.

В материале издания AS отметили, что приход Ливаковича – «плохая новость для Крапивцова», который может потерять игровые минуты.

По теме:
Легендарный форвард назвал недостатки Килиана Мбаппе
Жирона отреагировала на вызов Ваната и Цыганкова в сборную Украины
Ванат надеется, что два футболиста Динамо покинут киевский клуб
Доминик Ливакович Жирона Владислав Крапивцов Пауло Гассанига Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 04 сентября 2025, 08:45 0
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция

Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

«Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Футбол | 04 сентября 2025, 13:47 28
«Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
«Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем

Президент киевского клуба ждет адекватной реакции от Владислава Бленуце

Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Футбол | 04.09.2025, 02:06
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Словакия – Германия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 04.09.2025, 19:23
Словакия – Германия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Словакия – Германия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Футбол | 04.09.2025, 15:43
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 13
Футбол
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
03.09.2025, 07:02 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 4
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
03.09.2025, 05:52 1
Бокс
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем