Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 01:18
Президент украинского клуба готов отдать его бесплатно при одном условии

Поворознюк готов расстаться с «Ингульцем»

Президент украинского клуба готов отдать его бесплатно при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Поворознюк

Владелец клуба Первой лиги «Ингулец» Александр Поворознюк рассказал, что готов расстаться с командой.

«Глядя на то, как относятся к команде футбольные чиновники, не хочется больше этим заниматься. Я готов подарить Ингулец. Но будет одно условие – клуб и в дальнейшем будет играть в Петрово, чтобы дети видели футбол и могли заниматься здесь», – сказал Поворознюк.

Ранее скандально известный президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк назвал ошибку, которую совершил президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Александр Поворознюк Ингулец Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
