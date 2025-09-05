Президент украинского клуба готов отдать его бесплатно при одном условии

Владелец клуба Первой лиги «Ингулец» Александр Поворознюк рассказал, что готов расстаться с командой.

«Глядя на то, как относятся к команде футбольные чиновники, не хочется больше этим заниматься. Я готов подарить Ингулец. Но будет одно условие – клуб и в дальнейшем будет играть в Петрово, чтобы дети видели футбол и могли заниматься здесь», – сказал Поворознюк.

Ранее скандально известный президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк назвал ошибку, которую совершил президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко.