Президент украинского клуба готов отдать его бесплатно при одном условии
Поворознюк готов расстаться с «Ингульцем»
Владелец клуба Первой лиги «Ингулец» Александр Поворознюк рассказал, что готов расстаться с командой.
«Глядя на то, как относятся к команде футбольные чиновники, не хочется больше этим заниматься. Я готов подарить Ингулец. Но будет одно условие – клуб и в дальнейшем будет играть в Петрово, чтобы дети видели футбол и могли заниматься здесь», – сказал Поворознюк.
Ранее скандально известный президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк назвал ошибку, которую совершил президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Бленуце якобы признал свои ошибки
Бленуце выступит с заявлением и ответит на вопросы