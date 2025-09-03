Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Борнмут в плюсе, Арсенал – в минусе. Прибыль и убытки клубов АПЛ
Англия
03 сентября 2025, 19:36
Борнмут в плюсе, Арсенал – в минусе. Прибыль и убытки клубов АПЛ

Только 6 из 20 клубов Премьер-лиги завершили межсезонье с положительным балансом

Борнмут в плюсе, Арсенал – в минусе. Прибыль и убытки клубов АПЛ
1 сентября в топ-5 европейских лиг официально закрылось летнее трансферное окно 2025 года. Это прекрасная возможность подвести итоги.

Среди клубов АПЛ только 6 из 20 команд завершили межсезонье с положительным балансом: «Челси» (+4,1 млн евро), «Кристал Пэлас» (+17,7 млн), «Астон Вилла» (+25,2 млн), «Брентфорд» (+56,6 млн), «Брайтон» (+75 млн) и «Борнмут» (+100,3 млн).

Наибольшие расходы были у «Ливерпуля» (-262,4 млн евро) и лондонского «Арсенала» (-283,2 млн евро).

Другие клубы «большой шестерки» также завершили межсезонье с отрицательным балансом: «Манчестер Юнайтед» – -176,5 млн, «Тоттенхэм» – -169,1 млн, «Манчестер Сити» – -136,4 млн.

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу финансы Арсенал Лондон Ливерпуль Борнмут статистика трансферное окно Тоттенхэм Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
