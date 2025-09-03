Новичок Тоттенгема первым в сезоне АПЛ выиграл 20 наземных единоборств

Новичок «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус уже демонстрирует свои качества за новый клуб.

После трех сыгранных туров АПЛ 25-летний ганский полузащитник возглавляет рейтинг выигранных наземных единоборств.

При этом Кудус является единственным, кто имеет в своем активе более 20 выигранных моментов.

Количество выигранных наземных единоборств в АПЛ в сезоне 2025/26

23 – Мохаммед Кудус (Тоттенхэм)

19 – Джек Грилиш (Эвертон)

19 – Оскар Бобб (Манчестер Сити)

19 – Коди Гакпо (Ливерпуль)

19 – Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест)

18 – Янкуба Минте (Брайтон)

18 – Кенни Тете (Фулхэм)

18 – Жоао Гомес (Вулверхэмптон)

17 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

17 – Лукас Пакета (Вест Хэм)