  4. Новичок Тоттенгема первым в сезоне АПЛ выиграл 20 наземных единоборств
Англия
03 сентября 2025, 18:58 | Обновлено 03 сентября 2025, 19:08
142
0

Новичок Тоттенгема первым в сезоне АПЛ выиграл 20 наземных единоборств

Мохаммед Кудус стал лидером рейтинга по этому показателю

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Кудус

Новичок «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус уже демонстрирует свои качества за новый клуб.

После трех сыгранных туров АПЛ 25-летний ганский полузащитник возглавляет рейтинг выигранных наземных единоборств.

При этом Кудус является единственным, кто имеет в своем активе более 20 выигранных моментов.

Количество выигранных наземных единоборств в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 23 – Мохаммед Кудус (Тоттенхэм)
  • 19 – Джек Грилиш (Эвертон)
  • 19 – Оскар Бобб (Манчестер Сити)
  • 19 – Коди Гакпо (Ливерпуль)
  • 19 – Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест)
  • 18 – Янкуба Минте (Брайтон)
  • 18 – Кенни Тете (Фулхэм)
  • 18 – Жоао Гомес (Вулверхэмптон)
  • 17 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 17 – Лукас Пакета (Вест Хэм)
По теме:
Борнмут в плюсе, Арсенал – в минусе. Прибыль и убытки клубов АПЛ
ВИДЕО. Снова за старое. Грилиш отпраздновал старт АПЛ в шведском баре
Клуб АПЛ обвинили в травме игрока из Украины. Он покинул команду Реброва
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
