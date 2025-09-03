Англия03 сентября 2025, 18:58 | Обновлено 03 сентября 2025, 19:08
142
0
Новичок Тоттенгема первым в сезоне АПЛ выиграл 20 наземных единоборств
Мохаммед Кудус стал лидером рейтинга по этому показателю
03 сентября 2025, 18:58 | Обновлено 03 сентября 2025, 19:08
142
0
Новичок «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус уже демонстрирует свои качества за новый клуб.
После трех сыгранных туров АПЛ 25-летний ганский полузащитник возглавляет рейтинг выигранных наземных единоборств.
При этом Кудус является единственным, кто имеет в своем активе более 20 выигранных моментов.
Количество выигранных наземных единоборств в АПЛ в сезоне 2025/26
- 23 – Мохаммед Кудус (Тоттенхэм)
- 19 – Джек Грилиш (Эвертон)
- 19 – Оскар Бобб (Манчестер Сити)
- 19 – Коди Гакпо (Ливерпуль)
- 19 – Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест)
- 18 – Янкуба Минте (Брайтон)
- 18 – Кенни Тете (Фулхэм)
- 18 – Жоао Гомес (Вулверхэмптон)
- 17 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 17 – Лукас Пакета (Вест Хэм)
Mohammed Kudus is the only player to win 20+ ground duels so far in the Premier League so far this season. 🤺 pic.twitter.com/cw3pQNfmjH— Squawka (@Squawka) September 2, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 сентября 2025, 02:22 0
Соперником Чисоры может стать Опетая
Футбол | 03 сентября 2025, 13:10 35
Чемпионы Украины договорились о сотрудничестве с игроком сборной Румынии U-21
Футбол | 03.09.2025, 18:55
Футбол | 03.09.2025, 07:30
Футбол | 03.09.2025, 01:07
Комментарии 0
Популярные новости
03.09.2025, 01:45
02.09.2025, 01:06 3
01.09.2025, 23:29 35
02.09.2025, 00:23 25
02.09.2025, 15:16 114
01.09.2025, 22:48 2
01.09.2025, 20:15 1
03.09.2025, 07:02 2