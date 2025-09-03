Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Два голландца возглавляют интересный статистический рейтинг АПЛ

Защитники «Ливерпуля» и «МЮ» имеют наибольшее количество выигранных воздушных единоборств

Getty Images/Global Images Ukraine

В АПЛ были сыграны первые три тура. Продолжаем наблюдать за статистическими индивидуальными рейтингами.

Два нидерландских футболиста, Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт, продолжают возглавлять рейтинг выигранных воздушных единоборств – по 17 у каждого.

В топ-10 этого рейтинга попали также три игрока «Эвертона»: Бету, Джеймс Тарковски и Джейк О'Брайен.

Наибольшее количество выигранных воздушных единоборств после трех туров АПЛ

  • 17 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • 17 – Маттейс де Лигт (Манчестер Юнайтед)
  • 14 – Бету (Эвертон)
  • 14 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
  • 13 – Джеймс Тарковски (Эвертон)
  • 13 – Дэн Берн (Ньюкасл Юнайтед)
  • 12 – Максанс Лакруа (Кристал Пэлас)
  • 12 – Сепп ван ден Берг (Брентфорд)
  • 12 – Джейк О'Брайен (Эвертон)
  • 11 – Родриго Мунис (Фулхэм)

По теме:
Борнмут в плюсе, Арсенал – в минусе. Прибыль и убытки клубов АПЛ
Новичок Тоттенгема первым в сезоне АПЛ выиграл 20 наземных единоборств
ВИДЕО. Снова за старое. Грилиш отпраздновал старт АПЛ в шведском баре
