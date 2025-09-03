Два голландца возглавляют интересный статистический рейтинг АПЛ
Защитники «Ливерпуля» и «МЮ» имеют наибольшее количество выигранных воздушных единоборств
В АПЛ были сыграны первые три тура. Продолжаем наблюдать за статистическими индивидуальными рейтингами.
Два нидерландских футболиста, Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт, продолжают возглавлять рейтинг выигранных воздушных единоборств – по 17 у каждого.
В топ-10 этого рейтинга попали также три игрока «Эвертона»: Бету, Джеймс Тарковски и Джейк О'Брайен.
Наибольшее количество выигранных воздушных единоборств после трех туров АПЛ
- 17 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
- 17 – Маттейс де Лигт (Манчестер Юнайтед)
- 14 – Бету (Эвертон)
- 14 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
- 13 – Джеймс Тарковски (Эвертон)
- 13 – Дэн Берн (Ньюкасл Юнайтед)
- 12 – Максанс Лакруа (Кристал Пэлас)
- 12 – Сепп ван ден Берг (Брентфорд)
- 12 – Джейк О'Брайен (Эвертон)
- 11 – Родриго Мунис (Фулхэм)
Virgil van Dijk and Matthijs De Ligt have won the joint-most aerial duels so far this campaign. 🇳🇱 pic.twitter.com/fEU5vBnIbp— Squawka (@Squawka) September 2, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лунин уже покинул расположение главной команды страны
Эрик Рамирес и Самба Диалло планировали бороться за место в стартовом составе «бело-синих»