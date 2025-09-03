Два голландца возглавляют интересный статистический рейтинг АПЛ

В АПЛ были сыграны первые три тура. Продолжаем наблюдать за статистическими индивидуальными рейтингами.

Два нидерландских футболиста, Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт, продолжают возглавлять рейтинг выигранных воздушных единоборств – по 17 у каждого.

В топ-10 этого рейтинга попали также три игрока «Эвертона»: Бету, Джеймс Тарковски и Джейк О'Брайен.

Наибольшее количество выигранных воздушных единоборств после трех туров АПЛ

17 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

17 – Маттейс де Лигт (Манчестер Юнайтед)

14 – Бету (Эвертон)

14 – Игорь Тиаго (Брентфорд)

13 – Джеймс Тарковски (Эвертон)

13 – Дэн Берн (Ньюкасл Юнайтед)

12 – Максанс Лакруа (Кристал Пэлас)

12 – Сепп ван ден Берг (Брентфорд)

12 – Джейк О'Брайен (Эвертон)

11 – Родриго Мунис (Фулхэм)