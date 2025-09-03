Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Янник Синнер – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
03 сентября 2025, 16:49 |
11
0

Янник Синнер – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2025

03 сентября 2025, 16:49 |
11
0
Янник Синнер – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В ночь на 4 сентября лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертьфинале итальянец сыграет против своего соотечественника Лоренцо Музетти (АТР 10). Поединок состоится вторым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперников. Счет 2:0 в пользу Янника.

Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Феликса Оже-Альяссима, либо против Алекса де Минаура.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Каролина Мухова – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Феликс Оже-Альяссим – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер Лоренцо Музетти смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Футбол | 03 сентября 2025, 07:30 5
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?

Киевляне хотят привлечь Робина Гонсалеса

УАФ отреагировала на слухи об обысках СБУ у ассистентов Реброва и Мельгосы
Футбол | 02 сентября 2025, 22:04 10
УАФ отреагировала на слухи об обысках СБУ у ассистентов Реброва и Мельгосы
УАФ отреагировала на слухи об обысках СБУ у ассистентов Реброва и Мельгосы

Выступили с довольно неожиданным заявлением

Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Футбол | 02.09.2025, 19:48
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Футбол | 03.09.2025, 15:20
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Будет шоу. Определена первая полуфинальная пара US Open 2025 у мужчин
Теннис | 03.09.2025, 09:23
Будет шоу. Определена первая полуфинальная пара US Open 2025 у мужчин
Будет шоу. Определена первая полуфинальная пара US Open 2025 у мужчин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
01.09.2025, 23:41 43
Футбол
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
02.09.2025, 01:06 2
Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 1
Теннис
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
01.09.2025, 20:15 1
Волейбол
Эдди Хирн выбрал бойца, который повторит путь Усика и свергнет его с трона
Эдди Хирн выбрал бойца, который повторит путь Усика и свергнет его с трона
01.09.2025, 22:30 1
Бокс
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 114
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем