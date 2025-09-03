Янник Синнер – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 4 сентября лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертьфинале итальянец сыграет против своего соотечественника Лоренцо Музетти (АТР 10). Поединок состоится вторым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Это будет третья встреча соперников. Счет 2:0 в пользу Янника.

Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Феликса Оже-Альяссима, либо против Алекса де Минаура.

