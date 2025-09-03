Трубин – один из 4-х лучших вратарей сборной Украины по сухим матчам

Уже в пятницу, 5 сентября, сборная Украины матчем против Франции начнет отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года.

К матчу готовятся три украинских вратаря: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык и Георгий Бущан.

Трубин делит третье место в сборной с Андреем Луниным по количеству матчей без пропущенных мячей (по 6).

Рекордсменами национальной команды по этому показателю являются Андрей Пятов (47 матчей) и Александр Шовковский (46 матчей).

Лучшие вратари сборной Украины по количеству «сухих» матчей (3+ матчей)