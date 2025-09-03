Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трубин – один из 4-х лучших вратарей сборной Украины по сухим матчам
Чемпионат мира
03 сентября 2025, 15:29 |
Кто является рекордсменом по этому показателю в истории национальной команды?

Трубин – один из 4-х лучших вратарей сборной Украины по сухим матчам
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Уже в пятницу, 5 сентября, сборная Украины матчем против Франции начнет отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года.

К матчу готовятся три украинских вратаря: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык и Георгий Бущан.

Трубин делит третье место в сборной с Андреем Луниным по количеству матчей без пропущенных мячей (по 6).

Рекордсменами национальной команды по этому показателю являются Андрей Пятов (47 матчей) и Александр Шовковский (46 матчей).

Лучшие вратари сборной Украины по количеству «сухих» матчей (3+ матчей)

  1. 47 – Андрей Пятов
  2. 46 – Александр Шовковский
  3. 6 – Андрей Лунин
  4. 6 – Анатолий Трубин
  5. 4 – Валерий Воробьев
  6. 4 – Максим Левицкий
  7. 4 – Олег Суслов
  8. 3 – Богдан Шуст
  9. 3 – Дмитрий Шутков
  10. 3 – Денис Бойко
  11. 3 – Виталий Рева
  12. 3 – Георгий Бущан
