Трубин – один из 4-х лучших вратарей сборной Украины по сухим матчам
Кто является рекордсменом по этому показателю в истории национальной команды?
Уже в пятницу, 5 сентября, сборная Украины матчем против Франции начнет отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года.
К матчу готовятся три украинских вратаря: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык и Георгий Бущан.
Трубин делит третье место в сборной с Андреем Луниным по количеству матчей без пропущенных мячей (по 6).
Рекордсменами национальной команды по этому показателю являются Андрей Пятов (47 матчей) и Александр Шовковский (46 матчей).
Лучшие вратари сборной Украины по количеству «сухих» матчей (3+ матчей)
- 47 – Андрей Пятов
- 46 – Александр Шовковский
- 6 – Андрей Лунин
- 6 – Анатолий Трубин
- 4 – Валерий Воробьев
- 4 – Максим Левицкий
- 4 – Олег Суслов
- 3 – Богдан Шуст
- 3 – Дмитрий Шутков
- 3 – Денис Бойко
- 3 – Виталий Рева
- 3 – Георгий Бущан
