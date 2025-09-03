Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
03 сентября 2025, 15:11
0

Два украинца входят в топ-20 европейских бомбардиров отбора к ЧМ

Кто является рекордсменом рейтинга?

Getty Images/Global Images Ukraine

Уже в пятницу, 5 сентября, сборная Украины матчем против Франции начнет отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года.

По этому поводу вспомним лучших европейских бомбардиров квалификационных матчей за всю историю.

Два украинских футболиста входят в топ-20 европейских бомбардиров: Андрей Шевченко (26 голов, 3-е место) и Андрей Ярмоленко (16 голов, 16-е место).

Рекордсменом в рейтинге является Криштиану Роналду, в активе которого 36 забитых мячей.

Лучшие европейские бомбардиры отборочных матчей к чемпионату мира

  1. 36 – Криштиану Роналду (Португалия)
  2. 31 – Роберт Левандовски (Польша)
  3. 26 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  4. 26 – Андрей Шевченко (Украина)
  5. 20 – Гарри Кейн (Англия)
  6. 19 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  7. 19 – Паулета (Португалия)
  8. 19 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  9. 18 – Мемфис Депай (Нидерланды)
  10. 18 – Александар Митрович (Сербия)
  11. 17 – Кубилай Тюркильмаз (Швейцария)
  12. 17 – Димитар Бербатов (Болгария)
  13. 17 – Александр Фрай (Швейцария)
  14. 17 – Саво Милошевич (Югославия/Сербия и Черногория)
  15. 17 – Робби Кин (Ирландия)
  16. 16 – Предраг Миятович (Югославия)
  17. 16 – Уэйн Руни (Англия)
  18. 16 – Хакан Шюкюр (Турция)
  19. 16 – Андрей Ярмоленко (Украина)
  20. 15 – Влодзимеж Любанский (Польша)

