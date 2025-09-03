Два украинца входят в топ-20 европейских бомбардиров отбора к ЧМ

Уже в пятницу, 5 сентября, сборная Украины матчем против Франции начнет отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года.

По этому поводу вспомним лучших европейских бомбардиров квалификационных матчей за всю историю.

Два украинских футболиста входят в топ-20 европейских бомбардиров: Андрей Шевченко (26 голов, 3-е место) и Андрей Ярмоленко (16 голов, 16-е место).

Рекордсменом в рейтинге является Криштиану Роналду, в активе которого 36 забитых мячей.

Лучшие европейские бомбардиры отборочных матчей к чемпионату мира