Чемпионат мира03 сентября 2025, 15:11 |
580
0
Два украинца входят в топ-20 европейских бомбардиров отбора к ЧМ
Кто является рекордсменом рейтинга?
Уже в пятницу, 5 сентября, сборная Украины матчем против Франции начнет отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года.
По этому поводу вспомним лучших европейских бомбардиров квалификационных матчей за всю историю.
Два украинских футболиста входят в топ-20 европейских бомбардиров: Андрей Шевченко (26 голов, 3-е место) и Андрей Ярмоленко (16 голов, 16-е место).
Рекордсменом в рейтинге является Криштиану Роналду, в активе которого 36 забитых мячей.
Лучшие европейские бомбардиры отборочных матчей к чемпионату мира
- 36 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 31 – Роберт Левандовски (Польша)
- 26 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 26 – Андрей Шевченко (Украина)
- 20 – Гарри Кейн (Англия)
- 19 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 19 – Паулета (Португалия)
- 19 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 18 – Мемфис Депай (Нидерланды)
- 18 – Александар Митрович (Сербия)
- 17 – Кубилай Тюркильмаз (Швейцария)
- 17 – Димитар Бербатов (Болгария)
- 17 – Александр Фрай (Швейцария)
- 17 – Саво Милошевич (Югославия/Сербия и Черногория)
- 17 – Робби Кин (Ирландия)
- 16 – Предраг Миятович (Югославия)
- 16 – Уэйн Руни (Англия)
- 16 – Хакан Шюкюр (Турция)
- 16 – Андрей Ярмоленко (Украина)
- 15 – Влодзимеж Любанский (Польша)
