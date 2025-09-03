Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
03 сентября 2025, 13:35
Феликс Оже-Альяссим – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2025

Феликс Оже-Альяссим – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

3 августа на Открытом чемпионате США 2025 состоятся матчи 1/4 финала в верхней части турнирной сетки мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 18:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 27) и Алекс де Минаур (Австралия, ATP 8).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперников на уровне Тура. Счет 2:1 в пользу Феликса.

Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Янника Синнера, либо против Лоренцо Музетти.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Феликс Оже-Альяссим Алекс де Минаур смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
