Феликс Оже-Альяссим – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2025
3 августа на Открытом чемпионате США 2025 состоятся матчи 1/4 финала в верхней части турнирной сетки мужского одиночного разряда.
Ориентировочно в 18:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 27) и Алекс де Минаур (Австралия, ATP 8).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет четвертая встреча соперников на уровне Тура. Счет 2:1 в пользу Феликса.
Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Янника Синнера, либо против Лоренцо Музетти.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сербский теннисист выиграл четвертьфинальный матч в 4 сетах
Игрок благодарен команде и президенту клуба