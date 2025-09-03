Феликс Оже-Альяссим – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 августа на Открытом чемпионате США 2025 состоятся матчи 1/4 финала в верхней части турнирной сетки мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 18:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 27) и Алекс де Минаур (Австралия, ATP 8).

Это будет четвертая встреча соперников на уровне Тура. Счет 2:1 в пользу Феликса.

Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Янника Синнера, либо против Лоренцо Музетти.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА