Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 13:10 |
ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев

Чемпионы Украины договорились о сотрудничестве с игроком сборной Румынии U-21

03 сентября 2025, 13:10 |
ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.

23-летний футболист покинул ФК «Университатя Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими». Киевский клуб не сообщил о сумме трансфера, однако по данным Transfermarkt, за переход форварда румынская команда заработала 2,67 млн евро.

В начале своей карьеры Бленуце играл в юношеских академиях Чехии, Молдовы и Румынии. В 2019 году присоединился к молодежной системе итальянского клуба «Пескара», где в декабре 2020 года дебютировал за первую команду. Провел шесть матчей.

В сентябре 2022 года перебрался в ФК «Университатя Крайова» на правах аренды. После проведенного сезона румынский клуб выкупил контракт футболиста и подписал с ним полноценный контракт.

В прошлом сезоне Владислав сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость игрока составляет 1,8 млн евро.

Предлагаем вашему вниманию нарезку действий от Бленуце, который подписал контракт с киевским «Динамо».

По теме:
Английский клуб обратился к украинцу, который покинул Премьер-лигу
Here we go? Игрок Шахтера намекнул на громкий трансфер между клубами УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-соперник Динамо в ЛК купил игрока более чем за 20 млн
Владислав Бленуце Динамо Киев Университатя Крайова трансферы трансферы УПЛ видео
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
MaximusOne
На чистих м'ячах грає, такого типу гравця і в Україні можна було б знайти.
+1
kadaad .
Для колхозного ЧУ сойдет.
+1
Ukraine
Проти гравця нічого не маю, але чи вистрелить в ДК - сумнівно, враховуючи як клуб працює з легіонерами, як вони конкурують на полі,  …. Он Гереро грів банку під Ванатом, а якщо подивитись в історію то сльози навертаються….
Жалко згубленої карʼєри перспективного гравця. 
Де факто, буде гріти банку під Гереро, так як Сашо не любить заміни, а грає тільки на вірного.
Тому логічний висновок - мінус роздаточний судок обіду в автобусі ДК + 70 кг живої ваги навантаження.
Особистої удачі гравцю, як складеться з клубом час покаже.
0
Перець
мені подобається  а кротам ?
-1
