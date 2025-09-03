ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев
Чемпионы Украины договорились о сотрудничестве с игроком сборной Румынии U-21
Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.
23-летний футболист покинул ФК «Университатя Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими». Киевский клуб не сообщил о сумме трансфера, однако по данным Transfermarkt, за переход форварда румынская команда заработала 2,67 млн евро.
В начале своей карьеры Бленуце играл в юношеских академиях Чехии, Молдовы и Румынии. В 2019 году присоединился к молодежной системе итальянского клуба «Пескара», где в декабре 2020 года дебютировал за первую команду. Провел шесть матчей.
В сентябре 2022 года перебрался в ФК «Университатя Крайова» на правах аренды. После проведенного сезона румынский клуб выкупил контракт футболиста и подписал с ним полноценный контракт.
В прошлом сезоне Владислав сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость игрока составляет 1,8 млн евро.
Предлагаем вашему вниманию нарезку действий от Бленуце, который подписал контракт с киевским «Динамо».
Жалко згубленої карʼєри перспективного гравця.
Де факто, буде гріти банку під Гереро, так як Сашо не любить заміни, а грає тільки на вірного.
Тому логічний висновок - мінус роздаточний судок обіду в автобусі ДК + 70 кг живої ваги навантаження.
Особистої удачі гравцю, як складеться з клубом час покаже.