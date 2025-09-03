Александра Олейникова – Теодора Костович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в городе Монтре
3 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в швейцарском городе Монтре.
Во втором раунде украинка поборется против Теодоры Костович (Сербия, WTA 262). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Салкова – Ласаро Гарсия. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Костович.
Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Симоны Вальтерт, либо против Карсон Бренстайн.
