Александра Олейникова – Теодора Костович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в швейцарском городе Монтре.

Во втором раунде украинка поборется против Теодоры Костович (Сербия, WTA 262). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Салкова – Ласаро Гарсия. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Костович.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Симоны Вальтерт, либо против Карсон Бренстайн.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА