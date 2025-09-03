Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 сентября 2025, 12:17 |
Трансфера не будет. Центральный защитник ПСЖ отказался переходить в Милан

Преснель Кимпембе отклонил предложение итальянского клуба и уйдет в чемпионат Катара

Getty Images/Global Images Ukraine. Преснель Кимпембе

Центральный защитник французского ПСЖ Преснель Кимпембе отказался от варианта продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает L’Équipe.

В услугах 30-летнего футболиста был заинтересован итальянский «Милан», который обратился к парижскому клубу с предложением о полноценном трансфере. По информации источника, защитник сообщил, что не намерен играть в Серии А, поэтому ПСЖ был вынужден прекратить все контакты с миланским клубом.

Кимпембе не входит в планы главного тренера Луиса Энрике и в любом случае должен покинуть команду, так как не сможет рассчитывать на игровое время. Президент ПСЖ намерен отправить футболиста в чемпионат Катара, так как имеет дружественные отношения с функционерами этой лиги, поэтому никаких проблем с переходом Преснеля не будет.

Два года назад француз получил тяжелую травму сухожилия, пропустил много времени и так и не сумел вернуться на прежний уровень. За два последних сезона Кимпембе провел всего пять матчей во всех турнирах (в общей сложности сыграл 75 минут).

Николай Титюк Источник: L'Equipe
