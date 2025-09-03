Трансфера не будет. Центральный защитник ПСЖ отказался переходить в Милан
Преснель Кимпембе отклонил предложение итальянского клуба и уйдет в чемпионат Катара
Центральный защитник французского ПСЖ Преснель Кимпембе отказался от варианта продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает L’Équipe.
В услугах 30-летнего футболиста был заинтересован итальянский «Милан», который обратился к парижскому клубу с предложением о полноценном трансфере. По информации источника, защитник сообщил, что не намерен играть в Серии А, поэтому ПСЖ был вынужден прекратить все контакты с миланским клубом.
Кимпембе не входит в планы главного тренера Луиса Энрике и в любом случае должен покинуть команду, так как не сможет рассчитывать на игровое время. Президент ПСЖ намерен отправить футболиста в чемпионат Катара, так как имеет дружественные отношения с функционерами этой лиги, поэтому никаких проблем с переходом Преснеля не будет.
Два года назад француз получил тяжелую травму сухожилия, пропустил много времени и так и не сумел вернуться на прежний уровень. За два последних сезона Кимпембе провел всего пять матчей во всех турнирах (в общей сложности сыграл 75 минут).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренера уволят зимой в случае провальных результатов в УПЛ
Эрик Рамирес и Самба Диалло планировали бороться за место в стартовом составе «бело-синих»