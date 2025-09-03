Байеру предложили кандидатуру легенды Реала на пост тренера
Немецкий клуб может возглавить Рауль
Экс-игрок мадридского «Реала» и тренер молодежной команды «сливочных» Рауль может возглавить леверкузенский «Байер». Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, кандидатура 48-летнего специалиста была предложена серебряному призеру Бундеслиги. После увольнения Эрика тен Хага тренировочным процессом управляются помощники нидерландского тренера.
Рауль возглавляет «Кастилью» с лета 2019 года и за это время привел команду в Юношеской Лиге УЕФА.
Ранее стало известно, какую компенсацию за увольнение получил Эрик тен Хаг.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соперником Чисоры может стать Опетая
Александр Назаренко может перейти к «горнякам», Егор Назарина отправится в Житомир