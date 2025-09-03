Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байеру предложили кандидатуру легенды Реала на пост тренера
Германия
03 сентября 2025, 12:24 | Обновлено 03 сентября 2025, 12:25
519
0

Байеру предложили кандидатуру легенды Реала на пост тренера

Немецкий клуб может возглавить Рауль

03 сентября 2025, 12:24 | Обновлено 03 сентября 2025, 12:25
519
0
Байеру предложили кандидатуру легенды Реала на пост тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль

Экс-игрок мадридского «Реала» и тренер молодежной команды «сливочных» Рауль может возглавить леверкузенский «Байер». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, кандидатура 48-летнего специалиста была предложена серебряному призеру Бундеслиги. После увольнения Эрика тен Хага тренировочным процессом управляются помощники нидерландского тренера.

Рауль возглавляет «Кастилью» с лета 2019 года и за это время привел команду в Юношеской Лиге УЕФА.

Ранее стало известно, какую компенсацию за увольнение получил Эрик тен Хаг.

По теме:
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Замена Моуриньо. Немецкий тренер может возглавить Фенербачхе
АПЛ вне конкуренции. Топ-лиги по расходам в летнее трансферное окно
Рауль Гонсалес Реал Мадрид Кастилья назначение тренера Юношеская лига УЕФА Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига Эрик тен Хаг
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Бокс | 03 сентября 2025, 02:22 0
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере

Соперником Чисоры может стать Опетая

Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины
Футбол | 03 сентября 2025, 11:24 16
Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины
Шахтер и Полесье планируют обменяться футболистами сборной Украины

Александр Назаренко может перейти к «горнякам», Егор Назарина отправится в Житомир

«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 03.09.2025, 00:59
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02.09.2025, 15:16
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
В Мадриде сообщили о перспективах Лунина, который получил травму спины
Футбол | 03.09.2025, 12:44
В Мадриде сообщили о перспективах Лунина, который получил травму спины
В Мадриде сообщили о перспективах Лунина, который получил травму спины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
01.09.2025, 19:33 16
Теннис
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
02.09.2025, 01:06 1
Футбол
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 5
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
01.09.2025, 23:41 43
Футбол
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
01.09.2025, 23:29 35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем