Два увольнения в течение года: какую компенсацию получил тен Хаг?

Совсем недавно нидерландский тренер Эрик тен Хаг был уволен из леверкузенского «Байера». Для него эта отставка стала второй за последние 10 месяцев.

Впервые тен Хаг был уволен в ноябре 2024 года с поста главного менеджера «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» компенсировало ему 14,5 миллионов фунтов. Что касается «фармацевтов», то они выплатили голландцу 5 миллионов фунтов.

В общей сумме Эрик за последние две отставки заработал 19,5 миллионов фунтов.

Интересно, что за последнюю неделю тен Хаг стал третьим бывшим наставником «МЮ», который был уволен.