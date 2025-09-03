Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Германия
03 сентября 2025, 10:00 | Обновлено 03 сентября 2025, 10:06
977
2

Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди

Эрик должен работать в месте, где его талант будут ценить

03 сентября 2025, 10:00 | Обновлено 03 сентября 2025, 10:06
977
2
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Getty Images/Global Images Ukraine.

История тен Хага в Леверкузене была крайне короткой. Только начало сентября, а Эрик уже безработный. Снова. Второй раз за последний год. Но если после увольнения наставника из «Манчестер Юнайтед» я испытывал некоторое облегчение, потому что наконец-то стороны не будут портить нервы друг другу, то после его отставки нынешней... Даже не знаю. Возможно, опустошение. Печаль. Или даже злость и разочарование. Нет, совсем не в тренере – в руководстве «Байера». Есть стойкое ощущение, что с Эриком произошло что-то крайне плохое. Его использовали. Бросили под поезд. Об него вытерли ноги. И это плохо со всех сторон: как с профессиональной, так и просто по-человечески. «Байер» с Алонсо построил проект, частью которого хочешь быть. Но теперь боссы все это уничтожают. Причем не постепенно, а за считанные месяцы. Тен Хаг не герой. Никогда им не был. Он не положительный персонаж. Но на фоне такого руководства – лучший в мире. Потому что адекватный.

Тен Хага принято хейтить. А я сегодня этого делать не буду. Я буду ему сочувствовать. Потому что мне его жаль. Он не заслужил стать частью этого цирка. Далее – немного больше о «Байере», летнем межсезонье и Эрике, который стал жертвой боссов-самодуров.

Байер Алонсо и летние потери

Немного ностальгии. Какой же крутой командой был «Байер» Алонсо! Не только побеждал, но и играл в футбол, за которым было приятно наблюдать. В тот момент Хаби имел самых атакующих вингбеков среди всех топ-клубов. По сравнению с Гримальдо и Фримпонгом те же Димарко и Дюмфрис по вкладу в создание шансов – ученики средних классов, которые вышли поиграть в мяч на физкультуре перед контрольной по математике. А я вообще-то фанат «защитников» «Интера». Просто сравнение априори проигрышное. Джака не был достаточно хорош для игры в «Арсенале», зато оказался достаточно классным, чтобы прервать более чем десятилетнюю гегемонию «Баварии» в Бундеслиге. Вирц был одним из главных талантов поколения и до Алонсо, но именно после работы с ним Флориана продали за бешеные деньги. С Хаби все футболисты прогрессировали. Все вышли на свой пик.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Поэтому этот «Байер» мог бы жить без одного-двух из них. Потому что другие топы остались бы и сделали бы результат. Но нет: боссы решили устроить масштабную перестройку. Если бы же только масштабную, но еще и бестолковую. «Наполи» после чемпионского сезона со Спалетти потерял только Кима. Чуть позже лишился Кварацхелии и Осимхена. Всё. Сравниваю Леверкузен с Неаполем из-за того, что оба выигранных титула – неожиданные и сенсационные, очень тренерские. Здесь есть соблазн сразу уйти после расставания клуба с тренером: вдруг все было завязано на нем и побед больше не будет? Понятное желание. Стало быть, задачами «Байера» на летнее трансферное окно было удержать как можно больше основных футболистов и, если кого-то сохранить не удается, заработать на них как можно больше – чтобы найти достойную замену и подписать ее.

И клуб не справился. Его летняя кампания – это, может, 2/10 или 3/10. Не больше. Уход Вирца был неизбежен – ок. Потеря Та, контракт которого заканчивался, была такой, которой не избежать. А все остальное? Фримпонг ушел всего за 40 миллионов. Джака – за 15. Причем Гранит вообще покинул команду через неделю после того, как тен Хаг сообщил, что тот останется. Я, конечно, понимаю, что и сам Эрик, пожалуй, поспешил с заявлением, но все же: когда твой тренер дает такой сигнал, что ему нужен этот футболист в центре поля, а руководство так легко его отдает – ну, странно, разве нет? Кстати, сильного игрока в центр для нидерландского специалиста на замену не подписали. Но об этом позже. Еще клуб покинули Инкапье и Адли. Первый – один из лучших защитников, второй – железно основной после ухода Вирца. Ну, мог бы быть. Но ушел.

Байер тен Хага и летние новички

Большинство футболистов основы без учета вратаря (там Флеккен вместо Градецкого – топ, без вопросов) ушли. Это уже провал по пункту «сохранить как можно больше». Но еще не трагедия. Да, после подписания новичков сыгранности в первое время ждать не стоит, но сезон длинный – можно подписать топов, которые потратят 2-3 месяца на адаптацию, а потом будут разрывать. Можно же, да? Боссы «Байера» считали, что нет. Летом команда заплатила деньги за 11 полевых футболистов, из которых 10 – в возрасте до 23 лет. Большинство могло бы играть за молодежку. Топ – Тилльман, но и тот приходит из нетоповой лиги. А остальные... Чемпионат Саудовской Аравии, лига Швеции, Бундеслига 2. Это инвестиции в будущее, а не о «заиграют уже сейчас». Здесь нет тех, кто должен сразу начать зажигать в новом чемпионате.

Тен Хаг раскрывал молодые таланты в «Аяксе». Де Йонг, Де Лигт, Антони – его «клиенты». Именно он сделал из молодежи героев сезона ЛЧ, когда нидерландский клуб дошел до полуфинала – и только из-за «матча жизни» Лукаса Моуры не сыграл в решающем поединке турнира. То есть для Эрика работать с молодежью – нормально. Он умеет и может. Возможно, не способен найти подход вообще к каждому, но с ним перспективные футболисты могут стать успешными и, что не менее важно, увеличить свой ценник. Но нужно учитывать, что в Нидерландах тен Хаг работал в гораздо менее конкурентной среде. Есть «Аякс», «ПСВ», «Фейеноорд»... и все. Есть еще неплохие команды, но даже в провальном сезоне «Аякс» имеет достаточный запас прочности, чтобы опередить всех остальных и стать третьим. Там можно рискнуть и закупиться только молодыми.

Getty Images/Global Images Ukraine.

В Бундеслиге это приговор. Команда Алонсо была молодой, но второй ее главный футболист — Джака, которому 32. Лидером обороны был Та, которому 29. Гримальдо столько же. В чемпионский год большую роль играл Хофманн, которого брали уже тогда, когда ему было за 30. Вратарю было 34 на момент исторического триумфа. Даже молодая команда нуждается в опытных футболистах. В том числе в тех, кто уже много проигрывал, поэтому хочет доказать, что может и по-другому. Или в тех, кто уже достаточно долго является середняком и готов сделать шаг вперед. Возьмем, к примеру, новичка Мазу. Он пришел из середняка Б2 летом. Играть в Бундеслиге для него – уже осуществление мечты. Он пока не жаждет большего. Просто хочет быть на поле, а не бороться за трофеи. После двух туров 17-й в клубе по средней оценке от Whoscored. То же самое и со всеми остальными. Вокруг кого тен Хаг должен был строить свою команду?

Байер в сезоне 25/26 и игра в футбол

Эрик так и не понял. Не успел. В первом туре проиграл «Хоффенхайму», аутсайдеру предыдущего сезона, дома (1:2), во втором не уступил – но потерял преимущество 3:1 в матче с «Вердером», хотя команда доигрывала поединок в большинстве (3:3). Я бы солгал, если бы сказал, что «Байер» хорошо выглядел в этих матчах. Но мог ли он вообще выглядеть хорошо? Возьмем, к примеру, стартовую схему. Эрик отталкивался от игры с тройкой центральных защитников, хотя это не то чтобы его любимый вариант. Его «МЮ» и «Аякс» имели четверку. Но здесь тен Хаг видит, что есть важный Гримальдо слева, которого не стоит сажать слишком глубоко, и достаточно сильных защитников. Значит, нужно базироваться на 3-4-2-1. Однако правого вингбека просто не существует, потому что клуб не заменил Фримпонга. Там либо слабый Артур, либо кто-то из молодых новичков. Например, вингер Поку. И то, и другое – плохо.

То есть Эрик пытался быть гибким и подстраиваться под состав, но тот не позволял. Если он выбирал Гримальдо в атаке, то должен был ставить Артура. Если без Артура, то и без Гримальдо в атаке. Нет хороших вариантов. Тен Хаг искал лучший из худших. И, разумеется, не нашел его сразу. Это крайне сложный поиск, одного тура недостаточно. И двух. Даже пяти может не хватить. Если бы не справился за 10 – возможно, появились бы вопросы. Но когда руководство откровенно вредит ему летом, все продавая и продавая потенциально полезных и нужных исполнителей, сразу топ-игры точно не будет. Вот «Байер» такой и не имел со стартовых минут. А дальше – цирк. Против «Хоффенхайма» команда пропустила второй гол на 52 минуте, после чего Эрик из четырех возможных замен использовал… две. На 84 минуте. В один слот.

Потому что смотрел на скамейку запасных и искренне не понимал: а кого выпускать, чтобы помочь ребятам на поле? Здесь одни тинейджеры и вундеркинды, но ни одного такого, кто мог бы гарантировать уровень. Никого. 0 надежных. Поэтому со скамейки вышли в течение игры Поку, Эчеверри и Кофане. На момент своего выхода на поле они на троих имели в топ-лигах суммарно 6 минут. Нет, в предложении нет ошибки. 6 минут. Видимо, они достаточно талантливы, если боссы «Байера» решили, что они станут звездами в будущем, но пока что они ноунеймы для зрителя, который смотрит топ-футбол каждую неделю. Ноунеймы, которые в таких матчах не то что не спасали никогда – даже не играли. Потому что для них следующий шаг – это просто получать время в таких поединках. И помогать более опытным партнерам их выигрывать, если есть такая возможность. А руководство решило, что они должны спасать для Эрика матчи. Не спасли. Странно, не так ли?

Байер и что будет дальше

Тен Хаг уволен. Он не справился. Но, по-моему, у него и не было шансов справиться. Ни у кого на его месте не было бы. Во-первых, работа в топ-клубах не должна быть работой для кризисного менеджера. Это в «Борнмуте» ты можешь потерять половину основных футболистов за лето и дальше просто пытаешься искать способы жить без них. В топ-командах такого не бывает. Даже «Боруссия» своих топов продает максимум по 2-3 за межсезонье. И то не каждый год. А «Байер» продал почти всех важных. Поэтому новый тренер здесь должен был не строить новое, а не дать всему сломаться. Это для кризисного менеджера. Тен Хаг не такой. А еще на такое не подписывался: на момент его прихода «Байер» еще не продал половину своего состава. Во-вторых, Леверкузен провел худшую трансферную кампанию лета и хотел продолжить побеждать. Серьезно?

Я еще несколько недель назад написал, что Эрика, вероятно, просто используют как временного тренера. Не верят в него настолько, что не дают уже готовых футболистов. Хотят, чтобы он страдал с молодежью, адаптировал ее к Бундеслиге, заложил фундамент для нового тренера – а потом придет Алонсо 2.0 и начнет побеждать. Я думал, что боссы «Байера» просто такие себе люди. Но они оказались еще и крайне некомпетентными. Они не сделали ничего, чтобы помочь Эрику. Они мешали ему работать и выполнять работу хорошо. А потом уволили после всего двух недель футбола. То есть тен Хаг был даже не временной опцией, а... А чем или кем? Зачем вообще приглашать тренера, чтобы так ему вредить и совсем не доверять? Что, по мнению боссов, должен был сделать Эрик, чтобы остаться?

Getty Images/Global Images Ukraine.

У меня нет ответов. Но нидерландца уволили. Как его боссы, руководство «Байера» поступило плохо: сделало все, чтобы тренер провалился. А по-человечески такой поступок откровенно подлый: вполне возможно, в Леверкузене похоронили карьеру Эрика на топ-уровне. И разве заслуженно? Тренер впечатлял с «Аяксом». Был на примете у «Баварии». Выигрывал второстепенные, но все же трофеи с «Манчестер Юнайтед». Нравился своим футболистам. Возможно, тен Хаг не тренер-победитель, но он точно не тот, кто заслужил такого отношения к себе. Он не заслужил того, чтобы о него вытерли ноги в Леверкузене. А произошло именно это. Если бы это было кино, я бы даже предположил, что боссы «Байера» просто хотели проучить за что-то специалиста. Но за что? Как будто этот фрагмент сценария писал вместо главного сценариста работник на фрилансе. Такой себе работник, кстати.

Очевидно, кто в этой истории – хороший, а кто – плохой. Даже если Эрик не тренер высочайшего уровня, то в Леверкузене он не имел возможности доказать обратное. Не получил возможности. А на самом деле заслужил. Заслужил второй шанс после «Манчестера». Заслужил хоть крупицу уважения. Заслужил работать в месте, где его талант будут ценить и где руководство будет помогать ему, а не мешать. Странно получается: специалист приходил в успешный клуб после личного провала, а в итоге в этом тандеме напортачил не он. Таким иногда бывает футбол. Но обычно он справедлив: награждает тех, кто прилагает усилия, и наказывает тех, кто этого не делает. В этой истории «Байер» заслужил наказание. Возможно, в виде провального сезона. Или большего. Но чего он точно не заслужил, так это тен Хага. Потому что тот абсолютно нормальный тренер.

А вот «Байер» в межсезонье – шапито с ужасной шоу-программой.

По теме:
Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на английского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Открыл место Судакову. Игрок Бенфики перебрался в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед отдал защитника в аренду в клуб Чемпионшипа
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Байер Эрик тен Хаг трансферы трансферы Бундеслиги статьи эксклюзив
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Если бы не клаусула, то готовился бы Ванат к дерби с Оболонью»
Футбол | 03 сентября 2025, 02:59 4
Эксперт: «Если бы не клаусула, то готовился бы Ванат к дерби с Оболонью»
Эксперт: «Если бы не клаусула, то готовился бы Ванат к дерби с Оболонью»

Вацко рад, что хотя бы Ванат сумел уйти в топ-чемпионат

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02 сентября 2025, 16:14 33
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец

Василий Буртник пополнил состав киевлян

«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 02.09.2025, 17:59
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
Футбол | 03.09.2025, 09:39
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Футбол | 02.09.2025, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Так, дуже шкода чувака. За декілька місяців отримав підйомні за підписання контракту і величезну компенсацію за достроковий розрив контракту. Впевнений, що мова про десятки мільйонів євро. І це лише за пару місяців роботи. Співчуваю бідненькому тен Хагу.
Ответить
0
Віталій Ткачук
Він знав куди йде, не дитина мала.
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
01.09.2025, 23:41 43
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 71
Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 1
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 131
Футбол
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем