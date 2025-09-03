Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди

История тен Хага в Леверкузене была крайне короткой. Только начало сентября, а Эрик уже безработный. Снова. Второй раз за последний год. Но если после увольнения наставника из «Манчестер Юнайтед» я испытывал некоторое облегчение, потому что наконец-то стороны не будут портить нервы друг другу, то после его отставки нынешней... Даже не знаю. Возможно, опустошение. Печаль. Или даже злость и разочарование. Нет, совсем не в тренере – в руководстве «Байера». Есть стойкое ощущение, что с Эриком произошло что-то крайне плохое. Его использовали. Бросили под поезд. Об него вытерли ноги. И это плохо со всех сторон: как с профессиональной, так и просто по-человечески. «Байер» с Алонсо построил проект, частью которого хочешь быть. Но теперь боссы все это уничтожают. Причем не постепенно, а за считанные месяцы. Тен Хаг не герой. Никогда им не был. Он не положительный персонаж. Но на фоне такого руководства – лучший в мире. Потому что адекватный.

Тен Хага принято хейтить. А я сегодня этого делать не буду. Я буду ему сочувствовать. Потому что мне его жаль. Он не заслужил стать частью этого цирка. Далее – немного больше о «Байере», летнем межсезонье и Эрике, который стал жертвой боссов-самодуров.

Байер Алонсо и летние потери

Немного ностальгии. Какой же крутой командой был «Байер» Алонсо! Не только побеждал, но и играл в футбол, за которым было приятно наблюдать. В тот момент Хаби имел самых атакующих вингбеков среди всех топ-клубов. По сравнению с Гримальдо и Фримпонгом те же Димарко и Дюмфрис по вкладу в создание шансов – ученики средних классов, которые вышли поиграть в мяч на физкультуре перед контрольной по математике. А я вообще-то фанат «защитников» «Интера». Просто сравнение априори проигрышное. Джака не был достаточно хорош для игры в «Арсенале», зато оказался достаточно классным, чтобы прервать более чем десятилетнюю гегемонию «Баварии» в Бундеслиге. Вирц был одним из главных талантов поколения и до Алонсо, но именно после работы с ним Флориана продали за бешеные деньги. С Хаби все футболисты прогрессировали. Все вышли на свой пик.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Поэтому этот «Байер» мог бы жить без одного-двух из них. Потому что другие топы остались бы и сделали бы результат. Но нет: боссы решили устроить масштабную перестройку. Если бы же только масштабную, но еще и бестолковую. «Наполи» после чемпионского сезона со Спалетти потерял только Кима. Чуть позже лишился Кварацхелии и Осимхена. Всё. Сравниваю Леверкузен с Неаполем из-за того, что оба выигранных титула – неожиданные и сенсационные, очень тренерские. Здесь есть соблазн сразу уйти после расставания клуба с тренером: вдруг все было завязано на нем и побед больше не будет? Понятное желание. Стало быть, задачами «Байера» на летнее трансферное окно было удержать как можно больше основных футболистов и, если кого-то сохранить не удается, заработать на них как можно больше – чтобы найти достойную замену и подписать ее.

И клуб не справился. Его летняя кампания – это, может, 2/10 или 3/10. Не больше. Уход Вирца был неизбежен – ок. Потеря Та, контракт которого заканчивался, была такой, которой не избежать. А все остальное? Фримпонг ушел всего за 40 миллионов. Джака – за 15. Причем Гранит вообще покинул команду через неделю после того, как тен Хаг сообщил, что тот останется. Я, конечно, понимаю, что и сам Эрик, пожалуй, поспешил с заявлением, но все же: когда твой тренер дает такой сигнал, что ему нужен этот футболист в центре поля, а руководство так легко его отдает – ну, странно, разве нет? Кстати, сильного игрока в центр для нидерландского специалиста на замену не подписали. Но об этом позже. Еще клуб покинули Инкапье и Адли. Первый – один из лучших защитников, второй – железно основной после ухода Вирца. Ну, мог бы быть. Но ушел.

Байер тен Хага и летние новички

Большинство футболистов основы без учета вратаря (там Флеккен вместо Градецкого – топ, без вопросов) ушли. Это уже провал по пункту «сохранить как можно больше». Но еще не трагедия. Да, после подписания новичков сыгранности в первое время ждать не стоит, но сезон длинный – можно подписать топов, которые потратят 2-3 месяца на адаптацию, а потом будут разрывать. Можно же, да? Боссы «Байера» считали, что нет. Летом команда заплатила деньги за 11 полевых футболистов, из которых 10 – в возрасте до 23 лет. Большинство могло бы играть за молодежку. Топ – Тилльман, но и тот приходит из нетоповой лиги. А остальные... Чемпионат Саудовской Аравии, лига Швеции, Бундеслига 2. Это инвестиции в будущее, а не о «заиграют уже сейчас». Здесь нет тех, кто должен сразу начать зажигать в новом чемпионате.

Тен Хаг раскрывал молодые таланты в «Аяксе». Де Йонг, Де Лигт, Антони – его «клиенты». Именно он сделал из молодежи героев сезона ЛЧ, когда нидерландский клуб дошел до полуфинала – и только из-за «матча жизни» Лукаса Моуры не сыграл в решающем поединке турнира. То есть для Эрика работать с молодежью – нормально. Он умеет и может. Возможно, не способен найти подход вообще к каждому, но с ним перспективные футболисты могут стать успешными и, что не менее важно, увеличить свой ценник. Но нужно учитывать, что в Нидерландах тен Хаг работал в гораздо менее конкурентной среде. Есть «Аякс», «ПСВ», «Фейеноорд»... и все. Есть еще неплохие команды, но даже в провальном сезоне «Аякс» имеет достаточный запас прочности, чтобы опередить всех остальных и стать третьим. Там можно рискнуть и закупиться только молодыми.

Getty Images/Global Images Ukraine.

В Бундеслиге это приговор. Команда Алонсо была молодой, но второй ее главный футболист — Джака, которому 32. Лидером обороны был Та, которому 29. Гримальдо столько же. В чемпионский год большую роль играл Хофманн, которого брали уже тогда, когда ему было за 30. Вратарю было 34 на момент исторического триумфа. Даже молодая команда нуждается в опытных футболистах. В том числе в тех, кто уже много проигрывал, поэтому хочет доказать, что может и по-другому. Или в тех, кто уже достаточно долго является середняком и готов сделать шаг вперед. Возьмем, к примеру, новичка Мазу. Он пришел из середняка Б2 летом. Играть в Бундеслиге для него – уже осуществление мечты. Он пока не жаждет большего. Просто хочет быть на поле, а не бороться за трофеи. После двух туров 17-й в клубе по средней оценке от Whoscored. То же самое и со всеми остальными. Вокруг кого тен Хаг должен был строить свою команду?

Байер в сезоне 25/26 и игра в футбол

Эрик так и не понял. Не успел. В первом туре проиграл «Хоффенхайму», аутсайдеру предыдущего сезона, дома (1:2), во втором не уступил – но потерял преимущество 3:1 в матче с «Вердером», хотя команда доигрывала поединок в большинстве (3:3). Я бы солгал, если бы сказал, что «Байер» хорошо выглядел в этих матчах. Но мог ли он вообще выглядеть хорошо? Возьмем, к примеру, стартовую схему. Эрик отталкивался от игры с тройкой центральных защитников, хотя это не то чтобы его любимый вариант. Его «МЮ» и «Аякс» имели четверку. Но здесь тен Хаг видит, что есть важный Гримальдо слева, которого не стоит сажать слишком глубоко, и достаточно сильных защитников. Значит, нужно базироваться на 3-4-2-1. Однако правого вингбека просто не существует, потому что клуб не заменил Фримпонга. Там либо слабый Артур, либо кто-то из молодых новичков. Например, вингер Поку. И то, и другое – плохо.

То есть Эрик пытался быть гибким и подстраиваться под состав, но тот не позволял. Если он выбирал Гримальдо в атаке, то должен был ставить Артура. Если без Артура, то и без Гримальдо в атаке. Нет хороших вариантов. Тен Хаг искал лучший из худших. И, разумеется, не нашел его сразу. Это крайне сложный поиск, одного тура недостаточно. И двух. Даже пяти может не хватить. Если бы не справился за 10 – возможно, появились бы вопросы. Но когда руководство откровенно вредит ему летом, все продавая и продавая потенциально полезных и нужных исполнителей, сразу топ-игры точно не будет. Вот «Байер» такой и не имел со стартовых минут. А дальше – цирк. Против «Хоффенхайма» команда пропустила второй гол на 52 минуте, после чего Эрик из четырех возможных замен использовал… две. На 84 минуте. В один слот.

Потому что смотрел на скамейку запасных и искренне не понимал: а кого выпускать, чтобы помочь ребятам на поле? Здесь одни тинейджеры и вундеркинды, но ни одного такого, кто мог бы гарантировать уровень. Никого. 0 надежных. Поэтому со скамейки вышли в течение игры Поку, Эчеверри и Кофане. На момент своего выхода на поле они на троих имели в топ-лигах суммарно 6 минут. Нет, в предложении нет ошибки. 6 минут. Видимо, они достаточно талантливы, если боссы «Байера» решили, что они станут звездами в будущем, но пока что они ноунеймы для зрителя, который смотрит топ-футбол каждую неделю. Ноунеймы, которые в таких матчах не то что не спасали никогда – даже не играли. Потому что для них следующий шаг – это просто получать время в таких поединках. И помогать более опытным партнерам их выигрывать, если есть такая возможность. А руководство решило, что они должны спасать для Эрика матчи. Не спасли. Странно, не так ли?

Байер и что будет дальше

Тен Хаг уволен. Он не справился. Но, по-моему, у него и не было шансов справиться. Ни у кого на его месте не было бы. Во-первых, работа в топ-клубах не должна быть работой для кризисного менеджера. Это в «Борнмуте» ты можешь потерять половину основных футболистов за лето и дальше просто пытаешься искать способы жить без них. В топ-командах такого не бывает. Даже «Боруссия» своих топов продает максимум по 2-3 за межсезонье. И то не каждый год. А «Байер» продал почти всех важных. Поэтому новый тренер здесь должен был не строить новое, а не дать всему сломаться. Это для кризисного менеджера. Тен Хаг не такой. А еще на такое не подписывался: на момент его прихода «Байер» еще не продал половину своего состава. Во-вторых, Леверкузен провел худшую трансферную кампанию лета и хотел продолжить побеждать. Серьезно?

Я еще несколько недель назад написал, что Эрика, вероятно, просто используют как временного тренера. Не верят в него настолько, что не дают уже готовых футболистов. Хотят, чтобы он страдал с молодежью, адаптировал ее к Бундеслиге, заложил фундамент для нового тренера – а потом придет Алонсо 2.0 и начнет побеждать. Я думал, что боссы «Байера» просто такие себе люди. Но они оказались еще и крайне некомпетентными. Они не сделали ничего, чтобы помочь Эрику. Они мешали ему работать и выполнять работу хорошо. А потом уволили после всего двух недель футбола. То есть тен Хаг был даже не временной опцией, а... А чем или кем? Зачем вообще приглашать тренера, чтобы так ему вредить и совсем не доверять? Что, по мнению боссов, должен был сделать Эрик, чтобы остаться?

Getty Images/Global Images Ukraine.

У меня нет ответов. Но нидерландца уволили. Как его боссы, руководство «Байера» поступило плохо: сделало все, чтобы тренер провалился. А по-человечески такой поступок откровенно подлый: вполне возможно, в Леверкузене похоронили карьеру Эрика на топ-уровне. И разве заслуженно? Тренер впечатлял с «Аяксом». Был на примете у «Баварии». Выигрывал второстепенные, но все же трофеи с «Манчестер Юнайтед». Нравился своим футболистам. Возможно, тен Хаг не тренер-победитель, но он точно не тот, кто заслужил такого отношения к себе. Он не заслужил того, чтобы о него вытерли ноги в Леверкузене. А произошло именно это. Если бы это было кино, я бы даже предположил, что боссы «Байера» просто хотели проучить за что-то специалиста. Но за что? Как будто этот фрагмент сценария писал вместо главного сценариста работник на фрилансе. Такой себе работник, кстати.

Очевидно, кто в этой истории – хороший, а кто – плохой. Даже если Эрик не тренер высочайшего уровня, то в Леверкузене он не имел возможности доказать обратное. Не получил возможности. А на самом деле заслужил. Заслужил второй шанс после «Манчестера». Заслужил хоть крупицу уважения. Заслужил работать в месте, где его талант будут ценить и где руководство будет помогать ему, а не мешать. Странно получается: специалист приходил в успешный клуб после личного провала, а в итоге в этом тандеме напортачил не он. Таким иногда бывает футбол. Но обычно он справедлив: награждает тех, кто прилагает усилия, и наказывает тех, кто этого не делает. В этой истории «Байер» заслужил наказание. Возможно, в виде провального сезона. Или большего. Но чего он точно не заслужил, так это тен Хага. Потому что тот абсолютно нормальный тренер.

А вот «Байер» в межсезонье – шапито с ужасной шоу-программой.