Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мудрика вызвали в суд. Михаил принял неожиданное решение
Англия
05 сентября 2025, 03:50 |
Украинца лишили прав

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик на 6 месяцев лишен водительских прав. Причина – неоднократное нарушение скорости на автомобиле.

Накануне футболиста вызвали в суд по делу о нарушении правил дорожного движения. Михаил проигнорировал этот вызов – на заседании его представлял адвокат.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Сейчас Михаил Мудрик отстранен от футбола и не может даже тренироваться с «Челси» из-за допинг-скандала. Отстранение длится с декабря 2024 года.

Saltovka
Зачем Мудрику машина если он может бегом обогнать любой даблдекер...
uausa
Дуже сумно, що про колись перспективного футболіста тепер тільки такі новини. 
