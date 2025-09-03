«Команда начинает рассыпаться». Вернидуб высказался о топ-клубе УПЛ
Украинский коуч прокомментировал игру «Полесья»
Украинский тренер Юрий Вернидуб в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал игру «Полесья»:
– А из ямы, если она таковой является, сможет выбраться «Полесье»?
– По игрокам у житомирян неплохой подбор исполнителей. Скажу больше, по потенциалу эта команда обязана быть как минимум в тройке призеров. Но почему команда проиграла шесть матчей кряду, мне сказать сложно. Нужно быть внутри коллектива, чтобы понимать ситуацию.
– Но игра у команды Руслана Ротаня порой выглядит неплохо?
– Согласен. Отрезками «Полесье» показывает хороший футбол, но как только они пропускают, что-то становится непонятным, команда начинает рассыпаться. Однако я вижу только картинку и по ней могу делать определенные выводы. Что на самом деле происходит, вопрос к тренерам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эрик должен работать в месте, где его талант будут ценить
Хиггинс заявил, что пройдет бой с Уордли