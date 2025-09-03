Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
«Команда начинает рассыпаться». Вернидуб высказался о топ-клубе УПЛ

Украинский коуч прокомментировал игру «Полесья»

ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Украинский тренер Юрий Вернидуб в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал игру «Полесья»:

– А из ямы, если она таковой является, сможет выбраться «Полесье»?
– По игрокам у житомирян неплохой подбор исполнителей. Скажу больше, по потенциалу эта команда обязана быть как минимум в тройке призеров. Но почему команда проиграла шесть матчей кряду, мне сказать сложно. Нужно быть внутри коллектива, чтобы понимать ситуацию.

– Но игра у команды Руслана Ротаня порой выглядит неплохо?
– Согласен. Отрезками «Полесье» показывает хороший футбол, но как только они пропускают, что-то становится непонятным, команда начинает рассыпаться. Однако я вижу только картинку и по ней могу делать определенные выводы. Что на самом деле происходит, вопрос к тренерам.

