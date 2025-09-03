Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед отдал защитника в аренду в клуб Чемпионшипа
Англия
03 сентября 2025, 09:37 | Обновлено 03 сентября 2025, 09:38
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед отдал защитника в аренду в клуб Чемпионшипа

Гарри Амасс проведет сезон 2025/26 в «Шеффилд Уэнсдей»

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед отдал защитника в аренду в клуб Чемпионшипа
ФК Шеффилд Уэнсдей. Гарри Амасс

18-летний фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Амасс официально продолжит карьеру в клубе «Шеффилд Уэнсдей» из Чемпионшипа.

Молодой футболист перешёл в новую команду на правах годичной аренды.

Воспитанник «дьяволов» лишь в прошлом сезоне дебютировал за основной состав «красных». На счету Гарри семь матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых защитнику не удалось отличиться ни голом, ни результативной передачей.

После первых четырех туров Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» занимает 23-е место, имея в активе всего один очко.

Манчестер Юнайтед Шеффилд Уэнсдей трансферы трансферы АПЛ Чемпионшип
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
