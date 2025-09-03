ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед отдал защитника в аренду в клуб Чемпионшипа
Гарри Амасс проведет сезон 2025/26 в «Шеффилд Уэнсдей»
18-летний фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Амасс официально продолжит карьеру в клубе «Шеффилд Уэнсдей» из Чемпионшипа.
Молодой футболист перешёл в новую команду на правах годичной аренды.
Воспитанник «дьяволов» лишь в прошлом сезоне дебютировал за основной состав «красных». На счету Гарри семь матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых защитнику не удалось отличиться ни голом, ни результативной передачей.
После первых четырех туров Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» занимает 23-е место, имея в активе всего один очко.
We're delighted to announce the loan signing of Harry Amass from Manchester United 🦉#swfc pic.twitter.com/BN5tyLsHTg— Sheffield Wednesday (@swfc) September 1, 2025
💬 "I’m very excited, I can’t wait to get going and I’m just really happy that it has all happened.— Sheffield Wednesday (@swfc) September 1, 2025
"I believe in myself, I know what I’m capable of and my main goal is to perform week in, week out. I want to be exciting for the fans to watch.."#swfc
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
1 сентября Марта Костюк завершили выступления как в одиночном, так и в парном разрядах
Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву