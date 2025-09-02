Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 сентября 2025, 04:02 | Обновлено 02 сентября 2025, 04:04
0

ОФИЦИАЛЬНО. МЮ отпустил звездного вингера в аренду в другой клуб АПЛ

Джейдон Санчо присоединился к «Астон Вилле»

ФК Астон Вилла. Джейдон Санчо (второй справа)

«Астон Вилла» официально объявила о подписании английского вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Астон Вилла» будет платить вингеру только 80% его зарплаты.

В сезоне 2024/25 Джейдон Санчо на правах аренды провел 41 матч за лондонский «Челси», отличившись 5 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Джейдон Санчо может продолжить карьеру в MLS.

Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы аренда игрока Джейдон Санчо трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Астон Вилла
