ОФИЦИАЛЬНО. МЮ отпустил звездного вингера в аренду в другой клуб АПЛ

«Астон Вилла» официально объявила о подписании английского вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Астон Вилла» будет платить вингеру только 80% его зарплаты.

В сезоне 2024/25 Джейдон Санчо на правах аренды провел 41 матч за лондонский «Челси», отличившись 5 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Джейдон Санчо может продолжить карьеру в MLS.