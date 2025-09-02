ОФИЦИАЛЬНО. МЮ отпустил звездного вингера в аренду в другой клуб АПЛ
Джейдон Санчо присоединился к «Астон Вилле»
«Астон Вилла» официально объявила о подписании английского вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.
Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Астон Вилла» будет платить вингеру только 80% его зарплаты.
В сезоне 2024/25 Джейдон Санчо на правах аренды провел 41 матч за лондонский «Челси», отличившись 5 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Джейдон Санчо может продолжить карьеру в MLS.
Aston Villa is delighted to announce the signing of Jadon Sancho from Manchester United.— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 1, 2025
The England international joins Villa on a season-long loan.
