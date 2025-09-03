Украина. Премьер лига03 сентября 2025, 06:17 | Обновлено 03 сентября 2025, 07:17
128
0
ФОТО. Стадиону Колос в Ковалевке исполнилось 5 лет
Современная арена принимала матчи УПЛ, Кубка Украины и международные игры
03 сентября 2025, 06:17 | Обновлено 03 сентября 2025, 07:17
128
0
Стадиону «Колос» в Ковалевке исполнилось 5 лет.
2 сентября 2020 в Ковалевке открылся современный стадион, который за это время принимал матчи УПЛ, Кубка Украины, женской Высшей лиги и международные поединки под эгидой УАФ и УЕФА.
Несмотря на военное положение, каждый матч на этой арене является настоящим праздником для болельщиков.
ФОТО. Стадиону Колос в Ковалевке исполнилось 5 лет
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 сентября 2025, 18:46 2
Илья Крупский мог стать футболистом киевского клуба
Футбол | 02 сентября 2025, 10:51 46
Георгий Бущан заменит травмированного голкипера мадридского «Реала»
Футбол | 03.09.2025, 02:59
Футбол | 03.09.2025, 07:02
Футбол | 02.09.2025, 08:36
Комментарии 0
Популярные новости
01.09.2025, 05:22 2
01.09.2025, 07:45 48
01.09.2025, 12:57 44
01.09.2025, 04:39
02.09.2025, 07:46 23
01.09.2025, 03:33 1
02.09.2025, 07:15 1
01.09.2025, 15:35 131