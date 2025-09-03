Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 06:17 | Обновлено 03 сентября 2025, 07:17
ФОТО. Стадиону Колос в Ковалевке исполнилось 5 лет

Современная арена принимала матчи УПЛ, Кубка Украины и международные игры

ФК Колос

Стадиону «Колос» в Ковалевке исполнилось 5 лет.

2 сентября 2020 в Ковалевке открылся современный стадион, который за это время принимал матчи УПЛ, Кубка Украины, женской Высшей лиги и международные поединки под эгидой УАФ и УЕФА.

Несмотря на военное положение, каждый матч на этой арене является настоящим праздником для болельщиков.

стадион Колос Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения
Николай Степанов Источник: ФК Колос Ковалевка
