Стадиону «Колос» в Ковалевке исполнилось 5 лет.

2 сентября 2020 в Ковалевке открылся современный стадион, который за это время принимал матчи УПЛ, Кубка Украины, женской Высшей лиги и международные поединки под эгидой УАФ и УЕФА.

Несмотря на военное положение, каждый матч на этой арене является настоящим праздником для болельщиков.

ФОТО. Стадиону Колос в Ковалевке исполнилось 5 лет