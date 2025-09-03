Футбольный клуб Шахтер проводит тренировки в польском Кракове без игроков национальных сборных.

Тренировки проходят в обычном режиме, команда отрабатывает технические и тактические элементы, готовясь к следующим матчам.

Болельщики могут просмотреть фото и видео с тренировки донецкого клуба.

Горняки продолжают работу над формой и взаимодействием, ожидая возвращения игроков из национальных сборных и возобновления УПЛ.

ВИДЕО. Тренировка в Кракове. Шахтер заполняет паузу в чемпионате