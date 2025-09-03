Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тренировка в Кракове. Шахтер заполняет паузу в чемпионате
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 07:49 | Обновлено 03 сентября 2025, 07:58
228
0

ВИДЕО. Тренировка в Кракове. Шахтер заполняет паузу в чемпионате

Горняки отрабатывают технические и тактические элементы

03 сентября 2025, 07:49 | Обновлено 03 сентября 2025, 07:58
228
0
ВИДЕО. Тренировка в Кракове. Шахтер заполняет паузу в чемпионате
ФК Шахтер

Футбольный клуб Шахтер проводит тренировки в польском Кракове без игроков национальных сборных.

Тренировки проходят в обычном режиме, команда отрабатывает технические и тактические элементы, готовясь к следующим матчам.

Болельщики могут просмотреть фото и видео с тренировки донецкого клуба.

Горняки продолжают работу над формой и взаимодействием, ожидая возвращения игроков из национальных сборных и возобновления УПЛ.

ВИДЕО. Тренировка в Кракове. Шахтер заполняет паузу в чемпионате

По теме:
Склоним головы. «Донецкий шахтер, что ты уже поделаешь…»
Стало известно, под каким номером за Динамо будет выступать Бленуце
ФОТО. Стадиону Колос в Ковалевке исполнилось 5 лет
Шахтер Донецк тренировка фото видео Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Футбол | 03 сентября 2025, 07:02 0
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины

Жирона хотела подписать Лунина в последние часы трансферного окна

ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛК подписал защитника с опытом АПЛ
Футбол | 03 сентября 2025, 08:22 0
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛК подписал защитника с опытом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛК подписал защитника с опытом АПЛ

«Фиорентина» переманила к себе игрока «Брайтона» Тарика Лэмпти

Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Футбол | 03.09.2025, 07:30
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Футбол | 02.09.2025, 19:59
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02.09.2025, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 44
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 131
Футбол
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 4
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
02.09.2025, 01:06 1
Футбол
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
02.09.2025, 08:33 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем