Украина. Премьер лига03 сентября 2025, 07:49 | Обновлено 03 сентября 2025, 07:58
228
0
ВИДЕО. Тренировка в Кракове. Шахтер заполняет паузу в чемпионате
Горняки отрабатывают технические и тактические элементы
Футбольный клуб Шахтер проводит тренировки в польском Кракове без игроков национальных сборных.
Тренировки проходят в обычном режиме, команда отрабатывает технические и тактические элементы, готовясь к следующим матчам.
Болельщики могут просмотреть фото и видео с тренировки донецкого клуба.
Горняки продолжают работу над формой и взаимодействием, ожидая возвращения игроков из национальных сборных и возобновления УПЛ.
