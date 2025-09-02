Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
Трабзонспор нацелился на голкипера Манчестер Сити

Внимание турецкого клуба привлекает Штефан Ортега

Трабзонспор нацелился на голкипера Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Штефан Ортега

Немецкий голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега привлекает внимание «Трабзонспора». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 32-летний голкипер английского клуба находится в зоне интересов представителя чемпионата Турции. Официального предложения пока что сделано не было.

В составе «Трабзонспора» выступают три украинца: защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан.

В прошедшем сезоне Штефан Ортега провел 22 матча на клубном уровне, из которых 8 стали сухими, пропустил 24 гола.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Манчестер Сити» перейдет в «Галатасарай».

Штефан Ортега Флориан Плеттенберг Манчестер Сити Трабзонспор трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
