КАРВАХАЛЬ: «Он – легенда Реала. Я думаю, это было полезно для всех»
Даниэль похвалил Карло Анчелотти
Испанский защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поддержал бывшего главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти, покинувшего пост главного тренера клуба по завершению сезона.
«Анчелотти – легенда «Реала», он всегда будет частью клубной истории, но я думаю, что изменения нам были необходимы. И думаю, тренер тоже это видел.
Мы проработали вместе много лет, и временами изменения нужны для того, чтобы изменить мышление каждого человека, помочь стать ближе тем, кто не был близок, ободрить всех. Я думаю, это было полезно для всех.
У каждого тренера своя методология, это разные поколения. Да, при Карло у нас было гораздо больше свободы в том смысле, что ты мог прийти чуть позже, хотя его это и раздражало. Хаби немного более прямолинеен, более строг в плане дисциплины, но у каждого из них свои идеи», – сказал испанец.
С 15 титулами Карло Анчелотти является самым титулованным тренером в истории мадридского «Реала». Он во второй раз возглавил команду летом 2021 года, но по завершению прошлого сезона уступил место во главе «сливочных» молодому испанцу Хаби Алонсо.
