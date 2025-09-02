Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРВАХАЛЬ: «Он – легенда Реала. Я думаю, это было полезно для всех»
Испания
02 сентября 2025, 23:19 | Обновлено 02 сентября 2025, 23:25
268
0

КАРВАХАЛЬ: «Он – легенда Реала. Я думаю, это было полезно для всех»

Даниэль похвалил Карло Анчелотти

02 сентября 2025, 23:19 | Обновлено 02 сентября 2025, 23:25
268
0
КАРВАХАЛЬ: «Он – легенда Реала. Я думаю, это было полезно для всех»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Карвахаль

Испанский защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поддержал бывшего главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти, покинувшего пост главного тренера клуба по завершению сезона.

«Анчелотти – легенда «Реала», он всегда будет частью клубной истории, но я думаю, что изменения нам были необходимы. И думаю, тренер тоже это видел.

Мы проработали вместе много лет, и временами изменения нужны для того, чтобы изменить мышление каждого человека, помочь стать ближе тем, кто не был близок, ободрить всех. Я думаю, это было полезно для всех.

У каждого тренера своя методология, это разные поколения. Да, при Карло у нас было гораздо больше свободы в том смысле, что ты мог прийти чуть позже, хотя его это и раздражало. Хаби немного более прямолинеен, более строг в плане дисциплины, но у каждого из них свои идеи», – сказал испанец.

С 15 титулами Карло Анчелотти является самым титулованным тренером в истории мадридского «Реала». Он во второй раз возглавил команду летом 2021 года, но по завершению прошлого сезона уступил место во главе «сливочных» молодому испанцу Хаби Алонсо.

По теме:
Холанд, Мбаппе и другие. Лидеры по количеству ударов в топ-5 лигах сезона
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
ФОТО. Ванат обратился к фанатам Динамо после трансфера в Жирону
Дани Карвахаль Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Cope
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Бокс | 02 сентября 2025, 07:15 1
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»

Расс – о прекращении сотрудничества с Доном Чарльзом

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Футбол | 02 сентября 2025, 10:51 46
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену

Георгий Бущан заменит травмированного голкипера мадридского «Реала»

Олейникова выбила вторую сеяную на старте турнира WTA 125 в Швейцарии
Теннис | 02.09.2025, 18:50
Олейникова выбила вторую сеяную на старте турнира WTA 125 в Швейцарии
Олейникова выбила вторую сеяную на старте турнира WTA 125 в Швейцарии
ВИДЕО. Легендарный футболист Динамо посетил Одессу. Стала известна цель
Футбол | 02.09.2025, 23:19
ВИДЕО. Легендарный футболист Динамо посетил Одессу. Стала известна цель
ВИДЕО. Легендарный футболист Динамо посетил Одессу. Стала известна цель
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Футбол | 02.09.2025, 08:36
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 22
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 5
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Александр Усик получил приказ от WBO. Все из-за выступления боксера
Александр Усик получил приказ от WBO. Все из-за выступления боксера
01.09.2025, 05:19
Бокс
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем