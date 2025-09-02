КАРВАХАЛЬ: «Он – легенда Реала. Я думаю, это было полезно для всех»

Испанский защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поддержал бывшего главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти, покинувшего пост главного тренера клуба по завершению сезона.

«Анчелотти – легенда «Реала», он всегда будет частью клубной истории, но я думаю, что изменения нам были необходимы. И думаю, тренер тоже это видел.

Мы проработали вместе много лет, и временами изменения нужны для того, чтобы изменить мышление каждого человека, помочь стать ближе тем, кто не был близок, ободрить всех. Я думаю, это было полезно для всех.

У каждого тренера своя методология, это разные поколения. Да, при Карло у нас было гораздо больше свободы в том смысле, что ты мог прийти чуть позже, хотя его это и раздражало. Хаби немного более прямолинеен, более строг в плане дисциплины, но у каждого из них свои идеи», – сказал испанец.

С 15 титулами Карло Анчелотти является самым титулованным тренером в истории мадридского «Реала». Он во второй раз возглавил команду летом 2021 года, но по завершению прошлого сезона уступил место во главе «сливочных» молодому испанцу Хаби Алонсо.