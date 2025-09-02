Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОНОПЛЯ: «Матч с Францией? Все от нас ждут положительного результата»
Сборная УКРАИНЫ
КОНОПЛЯ: «Матч с Францией? Все от нас ждут положительного результата»

Ефим заявил, что национальная команда сделает все возможное, чтобы победить французов

КОНОПЛЯ: «Матч с Францией? Все от нас ждут положительного результата»
УАФ. Ефим Конопля

Защитник национальной сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира 2026 года, где сборная Украины сыграет против Франции.

«Настроены максимально, ожидания максимальны. Все от нас ждут положительного результата, а мы со своей стороны будем стараться и выкладываться по полной

Наверное, хорошо, что Франция первая у нас, чтобы не было времени на раскачку и мы сразу почувствовали на своей шкуре, как это и сразу были готовы», – сказал Ефим.

5 сентября сборная Украины приступит к отбору к чемпионату мира-2026 номинально домашним матчем против Франции. Поединок состоится на стадионе «Тарчинский Арена» во Вроцлаве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

saltim
Неужели кто то ждёт  позитивный результат с Французами? Не шути Ефим!
Marcus
Ну, від вас чекають лише не обісра…, по великому рахунку , на чолі з таким стратегом, від вас нічого чекати. Такі зараз у нас реалії …
FootFoodBol
После игры будут искать самого рыжего)
