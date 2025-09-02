КОНОПЛЯ: «Матч с Францией? Все от нас ждут положительного результата»

Защитник национальной сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира 2026 года, где сборная Украины сыграет против Франции.

«Настроены максимально, ожидания максимальны. Все от нас ждут положительного результата, а мы со своей стороны будем стараться и выкладываться по полной

Наверное, хорошо, что Франция первая у нас, чтобы не было времени на раскачку и мы сразу почувствовали на своей шкуре, как это и сразу были готовы», – сказал Ефим.

5 сентября сборная Украины приступит к отбору к чемпионату мира-2026 номинально домашним матчем против Франции. Поединок состоится на стадионе «Тарчинский Арена» во Вроцлаве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.