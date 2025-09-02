Вингер Динамо: «Не поверил, когда сказали, что вызвали в сборную Украины»

Атакующий хавбек Динамо Назар Волошин получил вызов в сборную Украины и может дебютировать в национальной команде в матчах отбора ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана.

«О вызове в сборную мне сказал администратор моей команды, но я сразу не поверил. Поверил только тогда, когда информация появилась в Instagram. Когда я узнал это, рядом был отец. Он был очень доволен. Это для меня максимальный балл по важности в карьере. Каждый футболист мечтает попасть в сборную. Пока я не слишком волнуюсь. Спокойный и надеюсь, что так будет и дальше.

Переход по футболу молодежных сборных на уровень взрослых команд будет для меня большим толчком в карьере. Для меня это очень важно. Хотя Франция и самый сильный соперник в нашей группе, у меня нет страха перед ней. Самым грозным нашим оппонентом среди французов я считаю Килиана Мбаппе.

Хотелось бы во время этого вызова дебютировать в сборной. Готов играть под любым номером», – сказал Волошин.