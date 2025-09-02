Федецкий отреагировал на трансфер Зинченко: «Вы же видите отношение...»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Артем Федецкий отреагировал на трансфер Александра Зинченко, неожиданно сменившего клубную прописку, перебравшись в Ноттингем.

– Александр Зинченко присоединился к «Ноттингем Форест». Несмотря на это, были слухи об интересе из разных клубов: «Марсель» Роберто де Дзерби, «Фенербахче», «Порту», ​​«Бетис». Есть ли вариант с «Ноттингемом» лучшим для Александра и не лучше ли остаться в «Арсенале»?

– Вы же видите отношение Артеты к Сане. У него очень мало минут на поле, поэтому ему нужно было что-то менять. А со всеми вариантами, которые у него были – все упиралось в зарплату игрока.

Я знаю, что Саня – хороший игрок, который может многое играть, поэтому ему нужно было искать новые варианты. Я уверен, что переход Зинченко в «Ноттингем Форест» будет полезен как для него самого, так и для сборной Украины, – сказал Артем.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро, а его контракт с Арсеналом действует до лета 2026 года.