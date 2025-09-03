Звезда сборной Украины приехал в лагерь команды с травмой
Лунин уже покинул расположение главной команды страны
Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин был вынужден покинуть расположение «сине-желтой» команды из-за травмы. Об этом сообщили на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.
По информации испанских СМИ, 26-летний вратарь почувствовал боль в пояснице еще во время разминки перед последней игрой «Реала» в Ла Лиге против «Мальорки» (2:1).
Украинец прибыл в лагерь Сергея Реброва уже с дискомфортом, который испытывал на тренировках команды, и был вынужден вернуться в Мадрид, его заменил Бущан.
Лунин в этом сезоне за «Реал» еще не играл. Во всех матчах стартовал Тибо Куртуа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Австралийка до сих пор в восторге от результата 2.10 м от украинки
Хиггинс заявил, что пройдет бой с Уордли