Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда сборной Украины приехал в лагерь команды с травмой
Испания
03 сентября 2025, 19:22 |
472
0

Звезда сборной Украины приехал в лагерь команды с травмой

Лунин уже покинул расположение главной команды страны

03 сентября 2025, 19:22 |
472
0
Звезда сборной Украины приехал в лагерь команды с травмой
УАФ. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин был вынужден покинуть расположение «сине-желтой» команды из-за травмы. Об этом сообщили на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

По информации испанских СМИ, 26-летний вратарь почувствовал боль в пояснице еще во время разминки перед последней игрой «Реала» в Ла Лиге против «Мальорки» (2:1).

Украинец прибыл в лагерь Сергея Реброва уже с дискомфортом, который испытывал на тренировках команды, и был вынужден вернуться в Мадрид, его заменил Бущан.

Лунин в этом сезоне за «Реал» еще не играл. Во всех матчах стартовал Тибо Куртуа.

По теме:
Владислав ВАНАТ: «Цыганков сказал, что меня очень ждут в Жироне»
Клуб АПЛ обвинили в травме игрока из Украины. Он покинул команду Реброва
Владислав ВАНАТ: «Говорят, что я псих. А посмотрите, как Суарес играет»
Андрей Лунин сборная Украины по футболу травма Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Другие виды | 03 сентября 2025, 01:45 0
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»

Австралийка до сих пор в восторге от результата 2.10 м от украинки

«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 03 сентября 2025, 00:59 6
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника

Хиггинс заявил, что пройдет бой с Уордли

ВИДЕО. Снова за старое. Грилиш отпраздновал старт АПЛ в шведском баре
Футбол | 03.09.2025, 18:48
ВИДЕО. Снова за старое. Грилиш отпраздновал старт АПЛ в шведском баре
ВИДЕО. Снова за старое. Грилиш отпраздновал старт АПЛ в шведском баре
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Футбол | 03.09.2025, 15:20
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 03.09.2025, 17:51
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 1
Бокс
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
01.09.2025, 20:15 1
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 92
Футбол
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
03.09.2025, 07:02 2
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 23
Футбол
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
01.09.2025, 23:34
Бокс
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
01.09.2025, 23:29 35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем