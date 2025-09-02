Ламин ЯМАЛЬ: «Любой игрок, утверждающий, что не хочет этого – лжет»
Испанец заявил о желании выиграть Золотой мяч
Испанский вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что хочет выиграть Золотой мяч. Футболист обратился к другим игрокам, говорящим о нежелании выигрывать индивидуальные призы.
«С командной точки зрения выиграть Лигу чемпионов с Барсой было бы невероятно. Из индивидуальной – каждый игрок хочет выиграть «Золотой мяч», и любой, кто утверждает обратное, лжет.
Быть среди номинантов в 18 лет – это то, что нужно ценить, и я надеюсь, что это произойдет», – лаконично заявил талантливый испанец.
Испанский вингер является лидером каталонской Барселоны. Именно вокруг него строится проект новой команды каталонцев. Недавно Ламин обратился к главному тренеру «сине-гранатовых» Ханси Флику с просьбой.
