Ламин ЯМАЛЬ: «Любой игрок, утверждающий, что не хочет этого – лжет»

Испанский вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что хочет выиграть Золотой мяч. Футболист обратился к другим игрокам, говорящим о нежелании выигрывать индивидуальные призы.

«С командной точки зрения выиграть Лигу чемпионов с Барсой было бы невероятно. Из индивидуальной – каждый игрок хочет выиграть «Золотой мяч», и любой, кто утверждает обратное, лжет.

Быть среди номинантов в 18 лет – это то, что нужно ценить, и я надеюсь, что это произойдет», – лаконично заявил талантливый испанец.

Испанский вингер является лидером каталонской Барселоны. Именно вокруг него строится проект новой команды каталонцев. Недавно Ламин обратился к главному тренеру «сине-гранатовых» Ханси Флику с просьбой.