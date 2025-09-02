Англия02 сентября 2025, 19:37 |
Челси этим летом заработал больше всего на продажах игроков
«Пенсионеры» стали единственной командой, которая заработала более 300 миллионов евро
Летнее межсезонье этого лета оказалось очень насыщенным многочисленными переходами футболистов между командами.
Лондонский «Челси» сумел в течение трансферного окна заработать наибольшее количество денег на продажах своих игроков – 332 млн евро.
Еще три команды могут похвастаться доходами, превышающими 200 млн евро: «Борнмут» (238), «Байер» (230) и «Ливерпуль» (220).
Клубы с наибольшими доходами от продажи игроков этим летом
- 332 млн евро – Челси
- 238 млн евро – Борнмут
- 230 млн евро – Байер
- 220 млн евро – Ливерпуль
- 175 млн евро – Ньюкасл Юнайтед
- 169 млн евро – Милан
- 160 млн евро – РБ Лейпциг
- 155 млн евро – Брентфорд
- 155 млн евро – Брайтон
- 138 млн евро – Вулверхэмптон
