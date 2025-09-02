Челси этим летом заработал больше всего на продажах игроков

Летнее межсезонье этого лета оказалось очень насыщенным многочисленными переходами футболистов между командами.

Лондонский «Челси» сумел в течение трансферного окна заработать наибольшее количество денег на продажах своих игроков – 332 млн евро.

Еще три команды могут похвастаться доходами, превышающими 200 млн евро: «Борнмут» (238), «Байер» (230) и «Ливерпуль» (220).

Клубы с наибольшими доходами от продажи игроков этим летом