ВИДЕО. Очень необычные цвета. Клуб УПЛ показал новую форму

Клуб УПЛ Рух показал свой третий комплект формы от нового технического партнера, компании Kappa.

Экипировку было решено выполнить в необычном для львовской команды цвете – розовом. Стоит отметить, что тренд на этот цвет последние годы существует в клубах топ-чемпионатах.

Основная форма Руха выполнила в желтом и черном цветах.

Пока нет информации, когда команда сыграет первый матч в розовом.