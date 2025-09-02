Украина. Премьер лига02 сентября 2025, 17:34 | Обновлено 02 сентября 2025, 17:40
ВИДЕО. Очень необычные цвета. Клуб УПЛ показал новую форму
Рух будет играть в розовом
02 сентября 2025
Клуб УПЛ Рух показал свой третий комплект формы от нового технического партнера, компании Kappa.
Экипировку было решено выполнить в необычном для львовской команды цвете – розовом. Стоит отметить, что тренд на этот цвет последние годы существует в клубах топ-чемпионатах.
Основная форма Руха выполнила в желтом и черном цветах.
Пока нет информации, когда команда сыграет первый матч в розовом.
