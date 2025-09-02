Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Очень необычные цвета. Клуб УПЛ показал новую форму
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 17:34 | Обновлено 02 сентября 2025, 17:40
550
0

ВИДЕО. Очень необычные цвета. Клуб УПЛ показал новую форму

Рух будет играть в розовом

02 сентября 2025, 17:34 | Обновлено 02 сентября 2025, 17:40
550
0
ВИДЕО. Очень необычные цвета. Клуб УПЛ показал новую форму
ФК Рух

Клуб УПЛ Рух показал свой третий комплект формы от нового технического партнера, компании Kappa.

Экипировку было решено выполнить в необычном для львовской команды цвете – розовом. Стоит отметить, что тренд на этот цвет последние годы существует в клубах топ-чемпионатах.

Основная форма Руха выполнила в желтом и черном цветах.

Пока нет информации, когда команда сыграет первый матч в розовом.

По теме:
Форвард Динамо: «Уход Ваната? Отмазок теперь нет, мне нужно забивать»
ПЕДРИНЬО: «Очень доволен игрой нашей команды»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Рух Львов Украинская Премьер-лига видео игровая форма
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 01 сентября 2025, 23:41 42
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории

Горняки продали Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро

Больше рыночной стоимости. Известно, сколько Динамо заплатило за Тиаре
Футбол | 02 сентября 2025, 16:06 0
Больше рыночной стоимости. Известно, сколько Динамо заплатило за Тиаре
Больше рыночной стоимости. Известно, сколько Динамо заплатило за Тиаре

Алиу стоил киевлянам 1 миллион евро

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал голкипера ПСЖ за 39 млн евро
Футбол | 02.09.2025, 12:28
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал голкипера ПСЖ за 39 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал голкипера ПСЖ за 39 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Футбол | 02.09.2025, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Футбол | 02.09.2025, 07:46
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 4
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 11
Бокс
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 141
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 130
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем