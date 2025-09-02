Другие новости02 сентября 2025, 18:53 |
Янник СИННЕР: «У нас хорошие дружеские отношения вне корта»
Янник Синнер высказался о взаимоотношениях с Карлосом Алькарасом
02 сентября 2025, 18:53 |
Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о взаимоотношениях с Карлосом Алькарасом:
«Я думаю, что у нас хорошие дружеские отношения вне корта. Мы видим, что это возможно, понимаете. Не обязательно быть врагами и вне корта».
«Одно дело – быть хорошим теннисистом, другое – быть хорошим человеком. Это две разные вещи. Я думаю, что у нас есть и то, и другое».
Ранее Янник Синнер одолел Александра Бублика в 1/8 финала US Open.
