Янник СИННЕР: «У нас хорошие дружеские отношения вне корта»

02 сентября 2025, 18:53
Янник Синнер высказался о взаимоотношениях с Карлосом Алькарасом

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о взаимоотношениях с Карлосом Алькарасом:

«Я думаю, что у нас хорошие дружеские отношения вне корта. Мы видим, что это возможно, понимаете. Не обязательно быть врагами и вне корта».

«Одно дело – быть хорошим теннисистом, другое – быть хорошим человеком. Это две разные вещи. Я думаю, что у нас есть и то, и другое».

Ранее Янник Синнер одолел Александра Бублика в 1/8 финала US Open.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
