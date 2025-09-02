Доннарумма отразил почти 75% ударов за ПСЖ в Лиге 1

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма официально стал игроком «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 30 млн евро. Также возможны бонусы до 5 млн евро.

Джанлуиджи Доннарумма имеет самый высокий процент сейвов (74,94%) среди всех вратарей топ-5 европейских чемпионатов, отразив более 300 ударов с момента дебюта за «ПСЖ» в Лиге 1 в сентябре 2021 года.

Выигранные трофеи Джанлуиджи Доннаруммы

Милан:

1 – Суперкубок Италии

ПСЖ:

4 – Лига 1

3 – Суперкубок Франции

2 – Кубок Франции

1 – Лига чемпионов

Сборная Италии:

1 – Евро-2020