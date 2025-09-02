Доннарумма отразил почти 75% ударов за ПСЖ в Лиге 1
Ни один голкипер топ-5 чемпионатов не имеет таких высоких показателей
Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма официально стал игроком «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 30 млн евро. Также возможны бонусы до 5 млн евро.
Джанлуиджи Доннарумма имеет самый высокий процент сейвов (74,94%) среди всех вратарей топ-5 европейских чемпионатов, отразив более 300 ударов с момента дебюта за «ПСЖ» в Лиге 1 в сентябре 2021 года.
Выигранные трофеи Джанлуиджи Доннаруммы
Милан:
- 1 – Суперкубок Италии
ПСЖ:
- 4 – Лига 1
- 3 – Суперкубок Франции
- 2 – Кубок Франции
- 1 – Лига чемпионов
Сборная Италии:
- 1 – Евро-2020
Man City have signed a goalkeeper of serious pedigree in Gianluigi Donnarumma ✨ pic.twitter.com/3oObYCPUoh— Premier League (@premierleague) September 2, 2025
