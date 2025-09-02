Доннарумма отразил почти 75% ударов за ПСЖ в Лиге 1

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 сентября 2025, 14:58
254
0

Ни один голкипер топ-5 чемпионатов не имеет таких высоких показателей

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма официально стал игроком «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 30 млн евро. Также возможны бонусы до 5 млн евро.

Джанлуиджи Доннарумма имеет самый высокий процент сейвов (74,94%) среди всех вратарей топ-5 европейских чемпионатов, отразив более 300 ударов с момента дебюта за «ПСЖ» в Лиге 1 в сентябре 2021 года.

Выигранные трофеи Джанлуиджи Доннаруммы

Милан:

  • 1 – Суперкубок Италии

ПСЖ:

  • 4 – Лига 1
  • 3 – Суперкубок Франции
  • 2 – Кубок Франции
  • 1 – Лига чемпионов

Сборная Италии:

  • 1 – Евро-2020
трансферы Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 статистика трофеи
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
