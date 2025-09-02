Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трансфер Исака стал четвертым самым дорогим в истории футбола
02 сентября 2025, 15:18
3

Трансфер Исака стал четвертым самым дорогим в истории футбола

Большие суммы были потрачены только на Неймара, Мбаппе и Дембеле

Трансфер Исака стал четвертым самым дорогим в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Александер Исак официально стал игроком «Ливерпуля». Сумма трансфера шведского форварда составила 144 млн евро.

Этот трансфер стал четвертым самым дорогим в истории футбола.

Рекордными тремя остаются переходы Неймара (222 млн евро, из «Барселоны») и Килиана Мбаппе (180 млн евро, из «Монако») в «ПСЖ», а также Усмана Дембеле (148 млн евро, из «Боруссии» Д.) в «Барселону».

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории футбола

  • 222 млн евро – Неймар (из Барселоны в ПСЖ)
  • 180 млн евро – Килиан Мбаппе (из Монако в ПСЖ)
  • 148 млн евро – Усман Дембеле (из Боруссии Д. в Барселону)
  • 144 млн евро – Александер Исак (из Ньюкасла в Ливерпуль)
  • 135 млн евро – Филиппе Коутиньо (из Ливерпуля в Барселону)
  • 127,2 млн евро – Жоао Феликс (из Бенфики в Атлетико)
  • 127 млн евро – Джуд Беллингем (из Боруссии Д. в Реал)
  • 125 млн евро – Флориан Вирц (из Байера в Ливерпуль)
  • 121 млн евро – Энцо Фернандес (из Бенфики в Челси)
  • 120,8 млн евро – Эден Азар (из Челси в Реал)
Ливерпуль Ньюкасл трансферы Александер Исак трансферы АПЛ финансы статистика Неймар Килиан Мбаппе Усман Дембеле Филиппе Коутиньо Жоау Феликс Джуд Беллингем Флориан Вирц Энцо Фернандес Эден Азар
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
😸
Все ж таки домовились. Цей трансфер для Ліверпуля як вишенька на торті. 
Супер👏
Ответить
0
zzg77
Якби він так грав, як коштує!!!
Ответить
0
🇧🇷 Чудік Женя (шукайте в соц. мережах)
Хто мені скаже, навіщо такі рейтинги роблять без інфляції?
Ответить
0
