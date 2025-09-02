Трансфер Исака стал четвертым самым дорогим в истории футбола
Большие суммы были потрачены только на Неймара, Мбаппе и Дембеле
Александер Исак официально стал игроком «Ливерпуля». Сумма трансфера шведского форварда составила 144 млн евро.
Этот трансфер стал четвертым самым дорогим в истории футбола.
Рекордными тремя остаются переходы Неймара (222 млн евро, из «Барселоны») и Килиана Мбаппе (180 млн евро, из «Монако») в «ПСЖ», а также Усмана Дембеле (148 млн евро, из «Боруссии» Д.) в «Барселону».
Топ-10 самых дорогих трансферов в истории футбола
- 222 млн евро – Неймар (из Барселоны в ПСЖ)
- 180 млн евро – Килиан Мбаппе (из Монако в ПСЖ)
- 148 млн евро – Усман Дембеле (из Боруссии Д. в Барселону)
- 144 млн евро – Александер Исак (из Ньюкасла в Ливерпуль)
- 135 млн евро – Филиппе Коутиньо (из Ливерпуля в Барселону)
- 127,2 млн евро – Жоао Феликс (из Бенфики в Атлетико)
- 127 млн евро – Джуд Беллингем (из Боруссии Д. в Реал)
- 125 млн евро – Флориан Вирц (из Байера в Ливерпуль)
- 121 млн евро – Энцо Фернандес (из Бенфики в Челси)
- 120,8 млн евро – Эден Азар (из Челси в Реал)
💸 La llegada de Alexander Isak al Liverpool le sitúa entre los futbolistas más caros de toda la historia. Repasamos el top 10.— Transfermarkt.es (@TMes_news) September 2, 2025
Los detalles: https://t.co/tCaClRxTgK#Isak #Liverpool #transfermarkt pic.twitter.com/lHVdSrHDMJ
