Трансфер Исака стал четвертым самым дорогим в истории футбола

Александер Исак официально стал игроком «Ливерпуля». Сумма трансфера шведского форварда составила 144 млн евро.

Этот трансфер стал четвертым самым дорогим в истории футбола.

Рекордными тремя остаются переходы Неймара (222 млн евро, из «Барселоны») и Килиана Мбаппе (180 млн евро, из «Монако») в «ПСЖ», а также Усмана Дембеле (148 млн евро, из «Боруссии» Д.) в «Барселону».

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории футбола

222 млн евро – Неймар (из Барселоны в ПСЖ)

180 млн евро – Килиан Мбаппе (из Монако в ПСЖ)

148 млн евро – Усман Дембеле (из Боруссии Д. в Барселону)

144 млн евро – Александер Исак (из Ньюкасла в Ливерпуль)

135 млн евро – Филиппе Коутиньо (из Ливерпуля в Барселону)

127,2 млн евро – Жоао Феликс (из Бенфики в Атлетико)

127 млн евро – Джуд Беллингем (из Боруссии Д. в Реал)

125 млн евро – Флориан Вирц (из Байера в Ливерпуль)

121 млн евро – Энцо Фернандес (из Бенфики в Челси)

120,8 млн евро – Эден Азар (из Челси в Реал)