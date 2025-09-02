Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впереди только Салах и Кейн. Чем запомнился Варди в Англии?
Англия
02 сентября 2025, 14:42 |
466
1

Впереди только Салах и Кейн. Чем запомнился Варди в Англии?

Англичанин, сыгравший 500 матчей за «Лестер», продолжит карьеру в Италии

02 сентября 2025, 14:42 |
466
1
Впереди только Салах и Кейн. Чем запомнился Варди в Англии?
ФК Кремонезе. Джейми Варди

Джеймс Варди официально стал игроком итальянского «Кремонезе». Англичанин присоединился к своему новому клубу как свободный агент.

Начиная с сезона 2012/13, Джейми Варди принял непосредственное участие в 239 голах «Лестера» в АПЛ и Чемпионшипе (183 забитых мяча и 56 результативных передач).

Только два игрока за этот период создали больше результативных действий в этих двух соревнованиях: Мохамед Салах (275) и Гарри Кейн (262).

Всего за «Лестер» Джейми Варди сыграл 500 матчей, в которых забил 200 голов и совершил 71 ассист.

По теме:
Больше рыночной стоимости. Известно, сколько Динамо заплатило за Тиаре
ОФИЦИАЛЬНО. Несбывшийся талант Ман Сити остался без клуба
Стало известно, где продолжит карьеру лучший вратарь мира
трансферы свободный агент Кремонезе Джейми Варди трансферы Серии A статистика Гарри Кейн Мохамед Салах Чемпионшип Английская Премьер-лига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 01 сентября 2025, 23:41 42
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории

Горняки продали Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро

Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Футбол | 02 сентября 2025, 08:36 33
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже

Реакция Алексея Сливченко на отъезд мастеровитого вингера в «Фулхэм»

«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Футбол | 01.09.2025, 17:53
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Бокс | 02.09.2025, 07:15
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Байер нашел сенсационную замену Тен Хагу. Уже есть ответ коуча
Футбол | 02.09.2025, 15:32
Байер нашел сенсационную замену Тен Хагу. Уже есть ответ коуча
Байер нашел сенсационную замену Тен Хагу. Уже есть ответ коуча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
foxdesert123
Красавчік - для мене він зірка набагато більше інших гравців. У його віці так стабільно грати за Лестер, створити з ним казку і лишитися коли він впав у чемпіоншип, щоб потім допомогти піднятися знову у АПЛ. Ну і зараз вибрав дуже норм лігу - сподіваюсь ще забьє декілька і у Італії. (Доречі єдиний ігрок АПЛ, який забивав у 11 матчах прєм'єр лігі поспіль)
Ответить
+1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 142
Футбол
Форвард дал обещание Суркису и Шовковскому после ухода Ваната
Форвард дал обещание Суркису и Шовковскому после ухода Ваната
01.09.2025, 04:00 3
Футбол
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 130
Футбол
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
01.09.2025, 04:59 4
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем