Впереди только Салах и Кейн. Чем запомнился Варди в Англии?

Джеймс Варди официально стал игроком итальянского «Кремонезе». Англичанин присоединился к своему новому клубу как свободный агент.

Начиная с сезона 2012/13, Джейми Варди принял непосредственное участие в 239 голах «Лестера» в АПЛ и Чемпионшипе (183 забитых мяча и 56 результативных передач).

Только два игрока за этот период создали больше результативных действий в этих двух соревнованиях: Мохамед Салах (275) и Гарри Кейн (262).

Всего за «Лестер» Джейми Варди сыграл 500 матчей, в которых забил 200 голов и совершил 71 ассист.