Впереди только Салах и Кейн. Чем запомнился Варди в Англии?
Англичанин, сыгравший 500 матчей за «Лестер», продолжит карьеру в Италии
Джеймс Варди официально стал игроком итальянского «Кремонезе». Англичанин присоединился к своему новому клубу как свободный агент.
Начиная с сезона 2012/13, Джейми Варди принял непосредственное участие в 239 голах «Лестера» в АПЛ и Чемпионшипе (183 забитых мяча и 56 результативных передач).
Только два игрока за этот период создали больше результативных действий в этих двух соревнованиях: Мохамед Салах (275) и Гарри Кейн (262).
Всего за «Лестер» Джейми Варди сыграл 500 матчей, в которых забил 200 голов и совершил 71 ассист.
239 - Since 2012/13, Jamie Vardy has been involved in 239 league goals for Leicester, thanks to 183 goals and 56 assists; between the Premier League and Championship, only Mohamed Salah (275) and Harry Kane (262) have done better. Stradivari. pic.twitter.com/mTyc09df57— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 2, 2025
