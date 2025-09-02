ОФИЦИАЛЬНО. Николо Дзаньоло продолжит карьеру в Италии
Итальянец на правах аренды присоединился к «Удинезе»
Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло перебрался из «Галатасарая» в «Удинезе». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Формат сделки по 26-летнему футболисту – аренда до конца сезона.
Первую половину прошлого сезона итальянец провел в составе «Аталанты» (23 матча, 2 гола и 3голевые передачи). Вторую часть сезона Дзаньоло провел в «Фиорентине» (17 матчей, 0 голов, 0 голевых передач). Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что легенда «Манчестер Сити» перейдет в «Галатасарай».
Zaniolo is here 🛬⚪️⚫️ pic.twitter.com/6QR5tNyTZn— Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 2, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лои Опенда стал футболистом туринского клуба
Расс – о прекращении сотрудничества с Доном Чарльзом