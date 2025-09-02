ОФИЦИАЛЬНО. Николо Дзаньоло продолжит карьеру в Италии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
02 сентября 2025, 15:01 | Обновлено 02 сентября 2025, 15:02
Итальянец на правах аренды присоединился к «Удинезе»

Удинезе. Николо Дзаньоло

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло перебрался из «Галатасарая» в «Удинезе». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Формат сделки по 26-летнему футболисту – аренда до конца сезона.

Первую половину прошлого сезона итальянец провел в составе «Аталанты» (23 матча, 2 гола и 3голевые передачи). Вторую часть сезона Дзаньоло провел в «Фиорентине» (17 матчей, 0 голов, 0 голевых передач). Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Манчестер Сити» перейдет в «Галатасарай».

Николо Дзаньоло Фиорентина Галатасарай Рома Рим аренда игрока трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу Аталанта
Даниил Кирияка Источник: ФК Удинезе
