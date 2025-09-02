Трансфер Александра Исака стал самым дорогим этим летом
«Ливерпуль» совершил три крупнейшие покупки в сезоне 2025/26
Завершилось трансферное межсезонье, которое стало одним из самых ярких в истории. Клубы потратили немало средств на новых футболистов.
В последний день до закрытия трансферного окна был поставлен рекорд этого лета: Александр Исак стал новым игроком «Ливерпуля». Его трансфер из «Ньюкасла» составил 144 млн евро.
До этого рекорд держал переход Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» за 125 млн.
Топ-10 самых дорогих трансферов летнего межсезонья
- 144 млн евро – Александр Исак (из Ньюкасла в Ливерпуль)
- 125 млн евро – Флориан Вирц (из Байера в Ливерпуль)
- 95 млн евро – Уго Экитике (из Айнтрахта в Ливерпуль)
- 85 млн евро – Ник Вольтемаде (из Штутгарта в Ньюкасл)
- 76,5 млн евро – Беньямин Шешко (из РБ Лейпциг в Манчестер Юнайтед)
- 75 млн евро – Виктор Осимхен (из Наполи в Галатасарай)
- 75 млн евро – Брайан Мбемо (из Брентфорда в Манчестер Юнайтед)
- 74,2 млн евро – Матеус Кунья (из Вулверхэмптона в Манчестер Юнайтед)
- 70 млн евро – Мартин Субименди (из Реал Сосьедад в Арсенал)
- 70 млн евро – Луис Диас (из Ливерпуля в Баварию)
