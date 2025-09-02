Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 сентября 2025, 14:08
Трансфер Александра Исака стал самым дорогим этим летом

«Ливерпуль» совершил три крупнейшие покупки в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Завершилось трансферное межсезонье, которое стало одним из самых ярких в истории. Клубы потратили немало средств на новых футболистов.

В последний день до закрытия трансферного окна был поставлен рекорд этого лета: Александр Исак стал новым игроком «Ливерпуля». Его трансфер из «Ньюкасла» составил 144 млн евро.

До этого рекорд держал переход Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» за 125 млн.

Топ-10 самых дорогих трансферов летнего межсезонья

  1. 144 млн евро – Александр Исак (из Ньюкасла в Ливерпуль)
  2. 125 млн евро – Флориан Вирц (из Байера в Ливерпуль)
  3. 95 млн евро – Уго Экитике (из Айнтрахта в Ливерпуль)
  4. 85 млн евро – Ник Вольтемаде (из Штутгарта в Ньюкасл)
  5. 76,5 млн евро – Беньямин Шешко (из РБ Лейпциг в Манчестер Юнайтед)
  6. 75 млн евро – Виктор Осимхен (из Наполи в Галатасарай)
  7. 75 млн евро – Брайан Мбемо (из Брентфорда в Манчестер Юнайтед)
  8. 74,2 млн евро – Матеус Кунья (из Вулверхэмптона в Манчестер Юнайтед)
  9. 70 млн евро – Мартин Субименди (из Реал Сосьедад в Арсенал)
  10. 70 млн евро – Луис Диас (из Ливерпуля в Баварию)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
ivankondrat96
Ліверпуль у це трансферне вікно взагалі грошей не рахував. Тому до Слота вимоги будуть жорсткіші
Ответить
0
