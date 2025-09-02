Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
5 сентября сборная Украины проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Франции.
Встреча состоится на стадионе Тарчиньский Арена в польском городе Вроцлав. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
В одном квартете сине-желтые и финалисты прошлогоднего мундиаля сыграют вместе с Исландией и Азербайджаном.
Следующий матч у подопечных Сергея Реброва запланирован на 9 число в Баку против Азербайджана.
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
