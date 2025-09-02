Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Чемпионат мира
02 сентября 2025, 13:45
Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Коллаж Sport.ua

5 сентября сборная Украины проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Франции.

Встреча состоится на стадионе Тарчиньский Арена в польском городе Вроцлав. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете сине-желтые и финалисты прошлогоднего мундиаля сыграют вместе с Исландией и Азербайджаном.

Следующий матч у подопечных Сергея Реброва запланирован на 9 число в Баку против Азербайджана.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

ВИДЕО. Сборная Украины начинает отбор на ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ВИДЕО. Без тортика не обошлось: как сборная Украины поздравила Забарного
сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу где смотреть
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
