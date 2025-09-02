Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
Новак Джокович – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц и Новак Джокович

В ночь на 3 сентября сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертьфинале серб сыграет против четвертой ракетки миры Тейлора Фритца (США). Поединок состоится вторым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша после игры Соболенко – Вондроушова. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 11-я встреча соперников. Счет 10:0 в пользу Новака.

Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Карлоса Алькараса, либо против Иржи Легечки.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Новак Джокович Тейлор Фритц смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
