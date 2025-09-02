Новак Джокович – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2025
В ночь на 3 сентября сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В четвертьфинале серб сыграет против четвертой ракетки миры Тейлора Фритца (США). Поединок состоится вторым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша после игры Соболенко – Вондроушова. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
Это будет 11-я встреча соперников. Счет 10:0 в пользу Новака.
Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Карлоса Алькараса, либо против Иржи Легечки.
