Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2025 у мужчин
Четвертьфиналы: Синнер – Музетти, Оже – де Минаур, Джокович – Фритц, Легечка – Алькарас
В ночь на 2 сентября на Открытом чемпионате США 2025 завершились все матчи 1/8 финала в верхней части сетки мужского одиночного разряда.
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах разгромил Александра Бублика. Далее итальянец поборется с Лоренцо Музетти, который уверенно прошел Хауме Муньяра.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Канадец Феликс Оже-Альяссим наказал «нейтрального» Андрея Рублева. Следующим соперником Оже будет Алекс де Минаур – австралийский демон не оставил шансов квалифайеру Леандро Риеди.
Днем ранее на US Open прошли встречи четвертого раунда в нижней части сетки, по итогам которых далее пробились Карлос Алькарас, Иржи Легечка, Тейлор Фритц и Новак Джокович.
US Open 2025. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Александр Бублик [23] – 6:1, 6:1, 6:1
Лоренцо Музетти [10] – Хауме Муньяр – 6:3, 6:0, 6:1
Феликс Оже-Альяссим [25] – Андрей Рублев [15] – 7:5, 6:3, 6:4
Леандро Риеди [Q] – Алекс де Минаур [8] – 3:6, 2:6, 1:6
US Open 2025. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Лоренцо Музетти [10]
Феликс Оже-Альяссим [25] – Алекс де Минаур [8]
Нижняя часть сетки
Новак Джокович [7] – Тейлор Фритц [4]
Иржи Легечка [20] – Карлос Алькарас [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент киевского клуба планировал назначить Александра Заварова тренером нападающих
Уго Трани анонсировал переход Артема в Милан