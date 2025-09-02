Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2025 у мужчин
US Open
02 сентября 2025, 10:25 | Обновлено 02 сентября 2025, 10:26
534
0

Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2025 у мужчин

Четвертьфиналы: Синнер – Музетти, Оже – де Минаур, Джокович – Фритц, Легечка – Алькарас

02 сентября 2025, 10:25 | Обновлено 02 сентября 2025, 10:26
534
0
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2025 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В ночь на 2 сентября на Открытом чемпионате США 2025 завершились все матчи 1/8 финала в верхней части сетки мужского одиночного разряда.

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах разгромил Александра Бублика. Далее итальянец поборется с Лоренцо Музетти, который уверенно прошел Хауме Муньяра.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Канадец Феликс Оже-Альяссим наказал «нейтрального» Андрея Рублева. Следующим соперником Оже будет Алекс де Минаур – австралийский демон не оставил шансов квалифайеру Леандро Риеди.

Днем ранее на US Open прошли встречи четвертого раунда в нижней части сетки, по итогам которых далее пробились Карлос Алькарас, Иржи Легечка, Тейлор Фритц и Новак Джокович.

US Open 2025. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Александр Бублик [23] – 6:1, 6:1, 6:1
Лоренцо Музетти [10] – Хауме Муньяр – 6:3, 6:0, 6:1

Феликс Оже-Альяссим [25] – Андрей Рублев [15] – 7:5, 6:3, 6:4
Леандро Риеди [Q] – Алекс де Минаур [8] – 3:6, 2:6, 1:6

US Open 2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Лоренцо Музетти [10]
Феликс Оже-Альяссим [25] – Алекс де Минаур [8]

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Тейлор Фритц [4]
Иржи Легечка [20] – Карлос Алькарас [2]

По теме:
Джессика Пегула – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Белозерцев на US Open проиграл парный матч тандему с сыном легенды тенниса
US Open 2025 Янник Синнер Александр Бублик Хауме Муньяр Лоренцо Музетти Феликс Оже-Альяссим Андрей Рублев Алекс де Минаур Леандро Риеди Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Иржи Легечка Тейлор Фритц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для Динамо
Футбол | 01 сентября 2025, 12:54 14
Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для Динамо
Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для Динамо

Президент киевского клуба планировал назначить Александра Заварова тренером нападающих

«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Футбол | 01 сентября 2025, 17:53 4
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба

Уго Трани анонсировал переход Артема в Милан

Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Футбол | 02.09.2025, 08:36
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 01.09.2025, 23:29
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Футбол | 01.09.2025, 10:02
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23
Бокс
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 44
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 135
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 18
Футбол
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем