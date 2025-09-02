Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2025 у мужчин

В ночь на 2 сентября на Открытом чемпионате США 2025 завершились все матчи 1/8 финала в верхней части сетки мужского одиночного разряда.

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах разгромил Александра Бублика. Далее итальянец поборется с Лоренцо Музетти, который уверенно прошел Хауме Муньяра.

Канадец Феликс Оже-Альяссим наказал «нейтрального» Андрея Рублева. Следующим соперником Оже будет Алекс де Минаур – австралийский демон не оставил шансов квалифайеру Леандро Риеди.

Днем ранее на US Open прошли встречи четвертого раунда в нижней части сетки, по итогам которых далее пробились Карлос Алькарас, Иржи Легечка, Тейлор Фритц и Новак Джокович.

US Open 2025. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Александр Бублик [23] – 6:1, 6:1, 6:1

Лоренцо Музетти [10] – Хауме Муньяр – 6:3, 6:0, 6:1

Феликс Оже-Альяссим [25] – Андрей Рублев [15] – 7:5, 6:3, 6:4

Леандро Риеди [Q] – Алекс де Минаур [8] – 3:6, 2:6, 1:6

US Open 2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Лоренцо Музетти [10]

Феликс Оже-Альяссим [25] – Алекс де Минаур [8]

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Тейлор Фритц [4]

Иржи Легечка [20] – Карлос Алькарас [2]