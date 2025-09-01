Последний бесфлажный вылетел: известна третья пара 1/4 финала USO у мужчин

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
01 сентября 2025, 21:15 | Обновлено 01 сентября 2025, 21:35
Феликс Оже-Альяссим выбил Андрея Рублева в матче четвертого круга слэма в Нью-Йорке

Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (АТР 27) пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде канадец в трех сетах переиграл «нейтрального» Андрея Рублева (АТР 15) за 2 часа и 17 минут.

US Open 2025. 1/8 финала

Феликс Оже-Альяссим (Канада) [25] – Андрей Рублев [15] – 7:5, 6:3, 6:4

Оже провел девятое очное противостояние против Рублева и добыл вторую победу.

Следующим соперником Феликса будет австралиец Алекс де Минаур. Оже-Альяссим и де Минаур образовали третью четвертьфинальную пару US Open (первые две: Джокович – Фритц, Легечка – Алькарас).

Феликс вышел в четвертый четвертьфинал турнира Grand Slam в карьере и первый с 2022 года.

Феликс Оже-Альяссим Андрей Рублев US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
