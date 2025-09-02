Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Десятка» для Компани и проданная душа Слота. Радостные моменты выходных
02 сентября 2025, 10:17 |
«Десятка» для Компани и проданная душа Слота. Радостные моменты выходных

События уик-энда, на которые можно и нужно отреагировать как минимум улыбкой

Getty Images/Global Images Ukraine.

В прошлом сезоне «Брайтон» забил в 10 из 10 матчей против клубов топ-5 итоговой таблицы АПЛ. И ни одному из них не уступил дома. Он до сих пор, пожалуй, не ночной кошмар лучших команд Англии, но уже очень близок к этому статусу. И если успехи прошлого розыгрыша еще можно было списать на «это всего лишь один сезон», то победу над «Ман Сити» (2:1) в эти выходные – нет. «Брайтон» снова это сделал. Не смог победить в первых двух турах, оказался в зоне вылета, а затем получил в соперники топ-команду – и набрал 3 очка. Все так же, как и в предыдущем сезоне. «Горожан», кстати, удалось обыграть даже с таким же счетом, как и в розыгрыше 24/25. Немного жаль обновленный «Сити», но как же радостно за «Брайтон», который этим летом наконец-то больше не продавал, а покупал! И теперь может выигрывать регулярно. Так и мой прогноз на сезон относительно своей позиции на финише воплотить в жизнь, вполне возможно, сумеет...

Однако, конечно, «чайки» не единственные, кто заставил улыбаться и радоваться в этот уик-энд. В этом тексте собрал еще немало таких моментов с футбольных полей Европы, от которых приятно на душе. Терапевтический текст, если хотите.

Милан снова не сыграл 1:0

Надежда есть! Когда летом клуб возглавил легендарный Аллегри, все казалось понятным: команда начнет выигрывать по 1:0 регулярно. В худшем случае будет выдавать целые серии с одинаковыми победами – минимальными и сухими. И не подумайте, это не то чтобы плохо. Победа есть победа, а для команды с провальным сезоном за спиной – тем более. Однако, очевидно, от великого клуба мы хотим чего-то большего. Еще и качественной игры в футбол, например. И, сюрприз-сюрприз, хотим этого не только мы: вы должны помнить, за что убрали Пиоли. Да, «Милан» хотел развития, хотел иметь стиль и не только выигрывать с регулярностью топ-команды – играть как топ-клуб. Поэтому сюда приглашали Фонсеку, а не сразу Аллегри (хотя могли!). Еще год назад «Милан» хотел делать что-то не только эффективное, но и эстетичное.

Хочет ли сейчас? Не уверен. Аллегри – это, конечно, не Пиоли, но также прагматик. Поэтому, видимо, руководство решило между гарантией скучных побед и сомнительной перспективой веселых выбрать первый вариант. От Аллегри не требуют ничего большего, чем быть Аллегри. Но у него пока не получается! И это повод для радости. Потому что вместо грустных 1:0 и 1:0 в начале сезона мы получили веселые 1:2 и 2:0. В обоих поединках «Милан» с трудом, но перебил двойку по показателю xG, то есть действительно создал достаточно шансов, чтобы выиграть не только 1:0. Еще более ценным является тот факт, что команда не зарылась в обороне после того, как повела в счете. Нет, на поле еще и Пулишич вышел – и забил. Неужели так можно? И что, Аллегри не отругает за такую смелость? Есть призрачная надежда, что «Милан» не будет на 100% командой Макса и будет играть в футбол. Ну хоть иногда. Можно сдержанно радоваться.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Челси ≠ Палмер

«Синие» второй раз подряд выиграли без Палмера в основном составе. Конечно, в матче с «Фулхэмом» (2:0) где-то повезло (несколько решений судьи в пользу «аристократов»), да и победы одержаны всего лишь над «дачниками» и «молотками», но разве можно требовать от топ-команды выигрывать у вообще всех без ее лучшего игрока? Есть сомнения, что «Ливерпуль» в предыдущем сезоне выигрывал бы у всех без Салаха и что «ПСЖ» побеждал бы в плей-офф ЛЧ совсем без Дембеле. В топ-поединках на первый план всегда выходят звезды. Но если партнеры способны разгрузить тех в матчах поменьше, то это уже очень полезно для команды. Пока все выглядит так, что Палмеру не нужно играть в свой лучший футбол каждую неделю. Он может делать это с перерывами, потому что партнеры подстрахуют. Тот же Педро. Или Фернандес. Прошлый уик-энд доказал, что успешность/неуспешность сезона для «Челси» не зависит только от формы Коула. Разве не замечательно знать, что команда довольно прочно стоит на ногах?

У Ираолы украли игроков, а тот и не заметил

Еще работа испанца на родине впечатляла. Там он коллектив чуть ниже среднего уровня научил играть в привлекательный футбол. В «Борнмут» пришел тогда, когда команда была аутсайдером АПЛ. И что теперь? Теперь она отправляется в Лондон и здесь побеждает «Тоттенхэм» (1:0). Но важнее даже не то, что побеждает, а то, что переигрывает своего соперника. 20:5 по ударам. У «шпор» 61% владения, но Ришарлисон имеет только 4 касания мяча в чужой штрафной площадке, а Эванилсон – 6. Конечно, здесь есть вопросы и к самому «Тоттенхэму», но эта команда неделю назад «Ман Сити» одолела – она точно умеет играть в футбол. Однако «Борнмут» не дал. Тогда лондонцы придушили манчестерцев прессингом, но на этот раз то же самое сделали «вишни» с 7.15 PPDA (пасы соперника до твоей попытки отбора).

Лучший средний показатель PPDA прошлого сезона – 8.53. Чемпионский прессинг в исполнении «Борнмута». И это при том, что летом команда потеряла Хейсена, Керкеза и Забарного. А еще Кепу, который, ок, не топ-вратарь, но был интегрирован в систему игры. На местах ушедших – новички, а все до сих пор работает. Неидеально, но это «Борнмут»: здесь и не будет топ-перформансов каждую неделю. Не может быть. Здесь ты можешь быть крутым только в отдельно взятых поединках, а не на дистанции. Но «вишни» в межсезонье потеряли слишком много, поэтому не должны были впечатлять вообще в игре без мяча до Рождества. Но впечатляют. Еще и на ноль играют в Лондоне. Потому что настолько круто работают механизмы Ираолы. Не безумно сложные, но крайне эффективные. Разве не готовый тренер для топ-команды? Его футбол сработал уже в двух лигах. Должен идти на повышение в 2026. Приятно видеть зарождение нового топ-специалиста.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Джек и ассисты

Я не отношусь к тем футбольным фанатам, которые считают, что Грилиш ничего не дал «Ман Сити» и что его трансфер в состав «горожан» за 100 миллионов – ошибка. Он точно в топ-5 лучших игроков команды в сезоне требла. В лучший в истории «Манчестера». Если это так, то разве можно сказать, что инвестиция не окупилась? Джек мог бы все эти годы играть за более скромный клуб, иметь лучшую индивидуальную статистику – но не стать частью истории. Более того: эта история могла бы не состояться. Могу себе представить, как «Сити» проигрывает в плей-офф той самой ЛЧ из-за отсутствия Джека на поле. Разве такое развитие событий – лучшее? Не думаю. Грилиш имел хорошие сезоны и периоды в Манчестере. Он был звездой. Возможно, не главной, но точно одной из тех, кто определяет игру команды. Гвардиола много его хвалил в исторический год.

Но потом что-то пошло не так. Возможно, футболист почувствовал, что достиг в Манчестере всего. Возможно, потерял интерес к спорту. Возможно, на его судьбу повлияли проблемы с режимом. Или же конкуренция за место в составе его не мотивирует – а наоборот. В любом случае его история в Манчестере завершилась. И как же замечательно, что Джек был готов написать новую! В «Эвертоне» должен был играть в основе сразу – и начал. И как заиграл! 4 ассиста в первых двух матчах в стартовом составе. Согласен, что немного повезло, ведь ожидаемых голевых у Грилиша даже не пара, однако даже показатель в 1.65 xA – третий лучший во всем чемпионате. Стало быть, Джек вернулся. Он уже лидер команды. Хорошо, не в последнюю очередь из-за слабости состава «Эвертона», но кому нужен этот контекст? Грилиш снова играет в футбол. Вот что важно.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Лилль – эталон

Перед стартом сезона трансферная политика «Лилля» выглядела как мягкая капитуляция: потеряли Дэвида, заменили его на Жиру и молодых. После первых двух туров и двух матчей с голами в исполнении Оливье появились первые сомнения: а вдруг все действительно может работать? Затем француз травмировался, а команда... выиграла и без него. 7:1. Семь. Один. Неважно у кого, потому что так много в ворота соперников в Лиге 1 имеет право забивать только «ПСЖ». И во всех голах, кроме одного, принял участие кто-то из новичков. Неужели действительно качественная трансферная политика может полностью компенсировать отсутствие усилений? «Лилль» еще 3 недели назад выглядел как команда, которая сможет выигрывать только благодаря надежной игре в обороне, а теперь имеет самую результативную атаку чемпионата. Шокирует. И очень радует, потому что казалось, что «ПСЖ», «Монако» и «Марсель» – железная топ-3 Лиги 1. Теперь могут быть сомнения и варианты. «Лилль» выглядит убедительно. Интрига в чемпионате Франции, пусть и не чемпионская, жива.

Компани и его новая «десятка»

Просто представьте себя тренером топ-команды, у которого очень, очень-очень много креативных тактических идей. Вы хотите попробовать разные схемы, подходы, использовать футболистов на неочевидных позициях, выигрывать эффектно и по-новому каждую неделю... но ваше руководство – руководство «Баварии». Поэтому игроков не будет. В атаке есть Диас, Олисе и Кейн. Приходится выпускать Гнабри, который демонстрирует что-то футбольное 2-3 месяца в году уже несколько сезонов подряд. О каком креативе вообще тогда идет речь? Руки Компани связаны, его максимум – придумывать какие-то детали. Пока, например, Мареска может поставить на позиции двух вингеров 6-7 разных футболистов под соперника и тактический план, Венсан может максимум попросить Олисе бить по воротам чаще/реже. А что еще? Многого не придумаешь, если твой стартовый состав атаки – одинаковый как на матч с «Лейпцигом», так и на поединок с «Вееном».

Поэтому буду радоваться каждый раз, когда Компани получит возможность реализовать хоть какую-то свою идею. Кейн как «десятка» вместо нападающего – это сомнительно. Мне не нравится, потому что Харри слишком полезен в штрафной площади соперника. Но Компани считает иначе. В прошлом сезоне увлечение Венсана оттягиванием Кейна все глубже и глубже (самый атакующий опорник Европы!) стоило «Баварии» упущенных возможностей забить (момент создан, а перед воротами никого), но теперь все по-другому! Диас и Олисе уже в топ-3 лучших футболистов лиги по xG за 2 тура, а вот Кейн имеет больше ожидаемых ассистов (1.57), чем ожидаемых голов (1.24). На выходных против «Аугсбурга» англичанин не забивал вообще, зато отдал аж пару голевых на партнеров – и команда победила (3:2). Все еще сомнительно, но работает! Наконец-то Компани может хоть немного покреативить без ущерба для команды. Аж на душе приятно.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Слот продал душу дьяволу

Давайте начистоту: почти ничего не работает. Салаха используют мало. Он меньше, чем в прошлом сезоне, получает мяч, а еще не в форме – поэтому в моменты, когда все же имеет возможность что-то с ним сделать, принимает неудачные решения. Вирц до сих пор не интегрировался. Ок, его также используют недостаточно часто. Флориан должен быть тем, вокруг кого строится игра, а здесь – лишь один из футболистов в атаке. Поэтому и «не попадает» в игру. Гакпо все-таки дает команде меньше, чем Диас. Макаллистер не может полноценно вернуться после повреждения. Фримпонг выбыл сразу из-за травмы, поэтому справа играет вообще не правый защитник. Слева – Керкез, который уже ошибался и заслужил критику за плохую игру в обороне – и ничего не дал атаке. Алиссон не спасает. Из новичков вписался сразу только Экитике. «Ливерпуль» пропустил по 2 в 3 первых матчах сезона. Едва не проиграл «Ньюкаслу» в большинстве.

Но имеет 9 очков из 9 на старте сезона АПЛ. Единственный. Все остальные очки уже теряли. Получается, «Ливерпуль» – лидер таблицы. А это как вообще? Конечно, я могу здесь придумать несколько предложений о немалом запасе прочности у команды, мне нетрудно, да и этот запас действительно есть – но точно не такой, чтобы идти вообще без потерь. С «Борнмутом» (4:2) помог Кьеза – впервые за более чем год в команде принес пользу. С «Ньюкаслом» (3:2) победный гол забил 16-летний парень. С «Арсеналом» (1:0) штрафной забил Собослаи – футболист, который не планировался (и не планируется до сих пор?) футболистом основного состава. Слот, конечно, молодец, что поверил в Кьезу, Рио и Собослаи как правого защитника – но это действительно в основном о вере, а не о расчете. Ты не можешь делать ставку на чудо каждую неделю. А «Ливерпуль» это чудо получает. Раз за разом. Видимо, Слот продал душу дьяволу. Очевидно, что дорого. Радуюсь, что настолько выгодно.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Атлетик в гонке

Я действительно начинаю верить, что команда из Бильбао будет бороться с «Барселоной» и «Реалом» за титул Ла Лиги. Возможно, бороться будет только до Нового года, но даже это – нечто необычное для чемпионата Испании. Здесь каждый год – похожий на предыдущий. Всегда одинаковая топ-3. Однажды ее разбила «Жирона», но и та – без топ-футбола, то есть прыгала выше головы. А прыгает ли сейчас выше головы «Атлетик»? Он был в топ-4 предыдущего сезона. Летом никого не потерял, даже «усилился» мотивированным Уильямсом: тот выбрал играть здесь, а не в Каталонии. И это сигнал для партнеров: в Бильбао не хуже, здесь также есть перспективы. Сигнал увидели, на него отреагировали – и вот уже 9 из 9 очков на старте. Но главное – победа на арене «Бетиса» (2:1) в этот уик-энд. В прошлом сезоне здесь не смогли выиграть ни «Барселона», ни «Реал», ни «Атлетико». Сложный стадион. Но «Атлетик» здесь победил. Для него как будто не существует ограничений. Если так, то он в гонке. Хотя бы на какое-то время.

Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
