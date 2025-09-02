Клуб Серии А предложил Динамо 5 млн евро за защитника сборной Украины

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов мог покинуть Премьер-лигу во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило ТаТоТаке.

В услугах 26-летнего футболиста был заинтересован итальянский «Удинезе», который предложил «бело-синим» около пяти миллионов евро. Половину этой сумму планировалось выплатить сразу, вторая часть предусматривалась в виде бонусов.

Однако, президент киевского клуба отказался отпускать футболиста из-за борьбы команды в чемпионате и еврокубках. Сообщается, что «Удинезе» сохраняет интерес к игроку и может вернуться к этому трансферу зимой.

В нынешнем сезоне Попов провел семь матчей во всех турнирах – результативными действиями не отличался. Контракт защитника с «Динамо» истекает в июне 2026 года, а это означает, что уже зимой он сможет подписать предварительное соглашение с любым другими клубом. Ориентировочная стоимость Дениса составляет пять миллионов евро.

Накануне, форвард «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат покинул Премьер-лигу и подписал контракт с испанской «Жироной».